Megkongatta a vészharangot a Soros-közeli portál

Azt is megjegyzik, hogy az előválasztás idejéhez képest jelentősen megerősödött a Fidesz. A portál úgy tudja, hogy a kormánypárt saját, szintén nem a nyilvánosságnak szánt mérései is hasonló arányokat jeleztek az elmúlt hetekben.

A mérések alapján úgy tűnik, hogy az ellenzék nemcsak hogy lendületet vesztett az október közepe óta tartó passzivitással, de a Fidesz sikeresen át is vette a kezdeményezést, és növelni is tudta a táborát. Októberben még több kutatócég is döntetlen-közeli helyzetet, esetleg enyhe ellenzéki fölényt mért

– írta a 444.hu. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A Soros György által is támogatott portál arról szemérmesen hallgat, hogy nem csupán októberben, de az elmúlt hetekben is rendre a baloldal előnyéről szóltak a hírek a különböző – jellemzően baloldalhoz köthető - közvélemény-kutatócégek felmérései alapján. Maga a 444.hu is beszámolt november 17-én arról, hogy a Závecz Research közvélemény-kutatása szerint négy százalékos az előnye a közös ellenzéki listának a Fidesz–KDNP-vel szemben. Egy hónappal ezelőtt még 41 százalékosra mérték a baloldal támogatottságát szemben a kormánypártok 37 százalékával. Ez a felmérés november 2-12. között készült, majd december elején a Závecz egy újabb kutatást tett közzé, amihez az adatokat a hvg.hu beszámolója szerint november közepén vették fel. Itt némileg korrigáltak a számokon, de még ekkor is a baloldali lista előnyét prognosztizálták. A Závecz szerint a választáson részvételüket biztosra ígérő és a listák között választani is tudó szavazók csoportjában az állás így festett: az ellenzék 49, a kormánypárti lista 48 százalékot ért el. A Republikon Intézet novemberi felmérése azt állapította meg, hogy a pártválasztók körében némileg csökkent a Fidesz támogatottsága. De ami még fontosabb, hogy a Horn Gábor, egykori SZDSZ-es államtitkár vezette kutató cég összességében azt állította, hogy „az ellenzéki tömb továbbra is magasabb támogatottsággal bír, mint a Fidesz, a teljes népesség és a pártválasztók körében is”. Mindezek után különös, hogy a 444.hu az eddigi baloldali felmérésekkel szöges ellentétben lévő adatokat szellőztetett meg. Vélhetően a kormányváltást támogató egyes érdekcsoportok, a baloldal lejtmenetét látva, elérkezettnek látták az időt a vészharang megkongatására. Ezt igazolja a mostani cikkükben megfogalmazott nyílt bírálat, amely szerint

Márki-Zay Péter ugyan továbbra is járja az országot, és a sajtóban megjelent hírekre közleményekkel és közösségi médiás posztokkal sűrűn reagálnak az ellenzék politikusai, de az előválasztás második fordulója óta nem voltak képesek diktálni a tempót. Azóta alig fordult elő, hogy akár csak egy napra olyan téma foglalkoztassa a közvéleményt, amivel ők jöttek elő

– írta a Soros-közeli portál.

