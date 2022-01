Megtörte a kormány a Bokros-csomag átkát

A kormánypárti politikus szerint amikor a kormányok csökkentik a családok támogatását, akkor az sajnos gyorsan meglátszik a gyermekvállalási kedven is. Azonban a támogatások növelésének is – bár lassabban, de – megjön az eredménye. – Felsorolni is nehéz, annyi családokat segítő intézkedés született az Orbán-kormányok elmúlt tíz évében. A teljesség igénye nélkül kibővítettük a családi adókedvezmények rendszerét, családi otthonteremtési kedvezményt (csok) vezettünk be, elérhető a babaváró támogatás, a négygyermekes édesanyák szja-mentessége és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye. Ehhez jön jövőre a családi adó-visszatérítés – részletezte Rétvári Bence.

Az államtitkár szerint különösen biztató, ha azt is nézzük, hogy a házasságkötések száma tavaly 67 ezer fölött volt, ami majdnem kétszerese a 2010-es számnak (35 500), és magasabb, mint a rendszerváltáskori éves házasságkötési szám (66 400).

A legfontosabb sorskérdés

– A baloldali kormányok, a Bokros-csomag és a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításai rombolták a családok jövőbe vetett bizalmát és gyermekvállalási kedvét. Ezt a bizalomvesztést sikerült részben helyreállítani az elmúlt évek kiszámítható, családközpontú kormányzásával. A családok ma nagyobb biztonságban érzik magukat és a jövőjüket – összegzett Rétvári Bence.

A politikus szerint nem törvényszerű tehát, hogy évről évre csökkenjen a házasodási és gyermekvállalási kedv. – Ha egy kormány elszánt, úgy megfordíthatatlannak gondolt folyamatokat is meg tud fordítani. Azzal pedig, hogy Novák Katalin lett a kormánypártok köztársaságielnök-jelöltje, a családbarát politika a lehető legmagasabb szintű képviseletet kapja. A legfontosabb nemzeti sorskérdés szószólója lesz a legfőbb közjogi méltóság – zárta gondolatait Rétvári Bence.

Borítókép: Rétvári Bence államtitkár (Fotó: Kurucz Árpád)