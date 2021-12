Nemzetközi pénzek, Soros-háttér a Partizán finanszírozásában

Utóbbi szervezetről semmit nem találni az interneten, így a Mandiner kérdésekkel fordult a Partizánhoz, amint válaszolnak, közölni fogják.

A washingtoni központú, ám többek között Berlinben, Belgrádban és Bukarestben is irodával rendelkező German Marshall Fund azonban ismert, sőt valóban elismert nemzetközi szervezet, jelentős erőforrásokkal. Alapítását 1972-ben jelentette be Willy Brandt korábbi német államfő a Harvard Egyetemen, a második világháború utáni újraépítést segítő amerikai program, a Marshall-segély huszonötödik évfordulóján. A szervezet teljes neve egyébként German Marshall Fund of the United States, s azt az üzenetet kívánja a demokrácia, az emberi jogok és a nemzetközi együttműködés támogatásával propagálni, hogy Amerika és Európa „együtt erősebb”. Ennek érdekében támogatnak civil és egyéb kezdeményezéseket.

A szervezet donorlistája igen bőséges, a 2020-as pénzügyi évben egymillió dollár feletti összeget biztosított számára a német, a svéd és a norvég külügyminisztérium, továbbá a Robert Bosch Alapítvány.

A Soros György nevével fémjelezett Open Society Foundations és az Európai Bizottság a 250 ezer és 499 ezer dollár közötti éves hozzájárulást adományozó szervezetek között lelhető fel.

Ily módon közvetetten és áttételesen, de e szervezetek is pénzelik immár a saját bevallása szerint eddig civil adományokból tengődő, komoly stábbal dolgozó Partizán működését. Az igen sikeres csatorna a különböző szórakoztató és egyéb tartalmak mellett kifejezetten politikai agendát is fenntart, például készített kihelyezett helyszíneken is forgatott vitasorozatot a baloldali előválasztás során, a kezdeményezés népszerűsítése céljából, továbbá külön műsorfolyamot szentel az úgynevezett billegő körzeteknek. Az Oligarchia című produkcióval

a Partizán 25 városon, illetve az azokat körülölelő településeken keresztül mutatja be a korrupció mértékét és milyenségét, valamint a jelenlegi politikai helyzetet Magyarországon.

A Mandiner megírta: Fekete-Győr András gyenge előválasztási eredményeit a szakértők a hírhedt Partizán-interjúhoz is kötik. A portál forrásai szerint az exelnök a párton belüli meggyengülését, majd bukását is részben ennek köszönheti. A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek ellenben sokat dobott az imázsán a Partizán-interjú. Az előválasztást megnyerő politikus nemhiába köszönte meg több alkalommal is a csatorna stábjának az előválasztásba fektetett munkát.

A Partizán alapítója, műsorvezetője a Közös Ország Mozgalom nevű ernyőszervezettel 2018-ban már megpróbálta a taktikai szavazás és az ellenzéki vokskoordinációt meghonosítani az országban a kormányváltás érdekében. A szervezetet beszámolója szerint részben külföldről finanszírozták.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Gulyás Márton (Fotó: YouTube/Képernyőkép)