A bűnözés elharapózásától félti Miskolcot a nemzeti oldal

Azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan romlik a miskolciak szubjektív biztonságérzete, több gócponton nem sikerül fenntartani a rendet

– jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján a Fidesz miskolci frakcióvezetője. Nagy Ákos kiemelte: az Újgyőri főtér és a Centrum környéke már-már kaotikus a közösségi együttélési normákat be nem tartó személyek miatt. Szavai szerint sokan csak menekülnek a kéregetőktől, az összeverődött bandáktól és sajnos az önkívületi állapotban lévő, kábult fiatalkorúaktól. – A város több pontjáról kaptunk jelzést olyan családokról is, amelyek az elmúlt hónapokban költöztek Miskolcra, és nem tartják be az együttélés alapvető szabályait. Ezenfelül szinte már-már naponta történnek inzultusok az utasokkal tömött buszokon, villamosokon és a megállókban – mutatott rá a kormánypárti politikus. Hozzátette: nem véletlenül választották a sajtótájékoztató helyszínéül a számozott utcákat.

Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz–KDNP elsőként indította el Magyarországon a nyomortelepek felszámolási programját, amelyet 35 ezer miskolci is támogatott.

– Ez a program azonban, annak ellenére, hogy a telepek további felszámolására csaknem 50 millió forintot különítettek el, 2019 őszétől nem folytatódott. A baloldali városvezetés 2019-ben azt mondta, hogy legalább 15-20 év megoldani Lyukó problémáját. Mi pedig most azt látjuk, hogy 2,5 év alatt egyre rosszabb a helyzet, nemhogy nem tett a város a közrend fenntartásáért és előremozdításáért, hanem épp ellenkezőleg – hangsúlyozta Nagy Ákos.

A nemzeti oldal politikusa felhívta a figyelmet arra, hogy 2019-ben az elmúlt tíz év legjobb bűnügyi statisztikáját produkálta Miskolc, azóta folyamatosan növekszik a közterületen elkövetett bűnesetek száma, a garázdaság és a kéregetés is.

Szavai szerint a lovas mezőőrség leépítése után a rendészet létszáma is radikálisan csökkent. – Az elmúlt 2,5 évben néhány nap volt csak, amikor rend volt Lyukóban és környékén, amikor megjelent a medve, mondhatnánk ironikusan, s bár mosolyoghatnánk rajta, mégis inkább szomorúan jegyezzük meg: ha nem cselekszik a baloldali városvezetés, akkor Miskolc évtizedeket csúszik vissza az időben, amikor sötétedés után már senkinek nem volt ajánlatos kimozdulni. Ne várjuk meg, amíg ez újra bekövetkezik! – hangsúlyozta Nagy Ákos. Hozzáfűzte: látható tehát, hogy a gyurcsányista baloldal két év alatt tönkretette a miskolci közbiztonságot. A frakcióvezető úgy véli, ha Gyurcsány miskolci közgyűlésben ülő emberei semmit sem tudtak tenni Miskolc közbiztonságáért, akkor az országgyűlési képviselőjelöltjeitől sem lehet mást várni.

Senki sem hiheti el ezek után Gyurcsány embereinek, vagyis Varga Lászlónak és Szilágyi Szabolcsnak, hogy rendet tudnak tenni az Avason, Diósgyőrben vagy éppen az Újgyőri főtér környéken

– fűzte hozzá.

Borítókép: Nagy Ákos a számozott utcáknál beszélt a romló közbiztonságról (Fotó: Fidesz, Miskolc)