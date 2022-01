A Jobbik debreceni alelnöke is kilépett

A Jobbik egri alapszervezete tagjainak kilépése után Herpergel Róbert, a párt debreceni alelnöke is úgy döntött, nem marad a Jobbik tagja. „A mai nappal kiléptem a Jobbik Magyarországért Mozgalomból. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az elmúlt évek során követte a tevékenységemet” – közölte a saját közösségi oldalán Herpergel Róbert. A Jobbikból távozó politikus a Dehír.hu megkeresésére annyit közölt, nincs benne harag, de részéről ez az út eddig tartott, bővebben azonban nem kívánta kommentálni döntését.

Herpergel Róbert korábban a Jobbik debreceni önkormányzati képviselője volt, 2019-ben viszont csak a hetedik helyet kapta meg a Jobbik–LMP–Momentum kompenzációs listáján. A politikus kiesett a közgyűlésből is, mivel egyéni körzetben sem sikerült nyernie.

Jakab Péter Jobbik-elnökké választása után már elindult egy lavina a debreceni Jobbiknál. Két évvel ezelőtt Bogdán Szabolcs, a párt előző debreceni elnöke jelentette be, hogy kilép a Jobbikból. Döntését akkor azzal indokolta, a legkisebb esélyét sem látja, hogy a párt valaha is visszatér az alapító okiratban kijelölt útra. Bogdán akkor jelezte, öt további tagtársa is erre a döntésre jutott. Két nappal később tizenketten léptek ki a debreceni Jobbikból. A kilépők között volt a párt önkormányzati képviselője, Kőszeghy Csanád Ábel is, aki 16 év után döntött a párt elhagyása mellett.

Az akkor kilépők úgy fogalmaztak:

„Az országos tisztújítás óta a Jobbikban kizárólag békétlenséget, leszámolásokat, a baloldalnak való megfelelési kényszert tapasztaltunk.

Ki lehet jelenteni, hogy a párt belső életében egy hónapja a fortélyos félelem igazgat. Eltérő véleményük miatt távolítják el a régi, elkötelezett tagokat és pártalkalmazottakat, privát beszélgetések képernyőfotói és titokban rögzített hangfelvételek kerülnek az elnökséghez, amely ezeket bunkósbotként használja a megbízhatatlannak ítéltek ellen. A diktatúrákat idéző besúgóhálózaton túl kontraszelektált kiválasztást tapasztaltunk a kirúgások miatt megüresedett pozíciók betöltése során. Ennek megdöbbentő példája volt, amikor a pártalapítványunk éléről a dunaújvárosi győzelem másnapján elmozdították az időközi választási sikerben oroszlánrészt vállaló kampányfőnököt, és egy olyan offshore lovagot ültettek a helyére, aki nehezen lehetne az egyik legnagyobb állami tulajdonú sportlétesítmény vezetője komoly kormányzati kapcsolatok nélkül.

Mindennek a tetejébe az új elnökség a tisztújítási kampányban elhangzottakkal szöges ellentétben kizárólag balliberális pártoknak tetsző kommunikációt folytat.

A Jobbik vezetésében mára nyoma sem maradt a nemzeti, konzervatív, jobboldali értékrendnek. Röviden megfogalmazva: úgy tűnik, hogy Jakab Péter a pártot Gyurcsánynak, a pártalapítvány kasszakulcsát pedig a Fidesznek adta át. Ezekhez a dolgokhoz nem adhatjuk a nevünket, nem fogunk asszisztálni az alapelveitől megfosztott, saját ősellenségeivel szövetkező párt haláltusájához.”

Vasárnap az egri alapszervezet tagjai döntöttek a feloszlatás és a pártból való kilépés mellett.

