Benkő Tibor: Egyes sajtóorgánumok éket vernek az egészségügyi dolgozók közé

E rendelet – valamint egy HM-utasítás – azt a célt szolgálja, hogy egyenlőséget teremtsen a járványügyi védekezésben részt vevők díjazásában, függetlenül attól, hogy civil vagy katona-egészségügyi szakemberről van szó

– nyilatkozta a Honvédelem.hu-nak Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Január 17-én este jelent meg a Magyar Közlönyben a fokozott igénybevételi pótlékról is szóló honvédelmi miniszteri (HM-) rendelet, amelynek előzménye az országos kórház-főigazgató (OKFŐ) tavaly év végén hozott, azonos tartalmú utasítása volt. Az a rendelet, ezt a díjazást országosan vezette be 2022. január elsejével az egészségügyi dolgozók számára, azonban a honvédelmi ágazaton belül dolgozó egészségügyi alkalmazottakra nem terjedt ki. A honvédelmi miniszteri rendelettel viszont 2022. január 1-jétől, az MH Egészségügyi Központ sürgősségi ellátásában részt vevő szakdolgozói is megkaphatják ugyanazt a mértékű pótlékot, mint amit az OKFŐ fenntartásában működő intézményekben, vagyis minden civil kórházban dolgozó egészségügyi alkalmazott.

„Így tehát valótlan az Mfor.hu-n hangzatos felütéssel megjelent cikk, miszerint »Orbán Viktor napi 30 ezer forintos éjszakai pótlékot ad a katonáknak«. A megjelent rendelkezés ugyanis nem más, mint a honvédelmi, valamint a civil egészségügyi ágazatok egységének és összhangjának megteremtése”

– húzta alá a Benkő Tibor. A miniszter a lapnak kifejtette, az sem igaz, hogy az említett pótlékra csak a katonák jogosultak, hiszen az azonos munkakörben dolgozó honvédelmi alkalmazottak is megkapják.

Szomorú, hogy az egyes sajtóorgánumokban szándékosan megfogalmazott, megtévesztő vagy ellenőrizetlenül átvett és közreadott hír ismét a katonákra és honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó, negatív hangulatkeltő, értelmetlen honvédelem-ellenes kampányra alkalmas.

– mondta. A miniszter hozzátette: felháborító és elfogadhatatlan, hogy egy súlyos járványhelyzetben egyes sajtóorgánumok félinformációkkal nemcsak elégedetlenséget kívánnak szítani, de éket akarnak verni azok közé az egészségügyi dolgozók közé, akik éjt nappallá téve fáradoznak a betegekért, az ő gyógyulásukért.