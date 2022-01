Célt ért a fideszes sürgetés, kiírták a közbeszerzést a XV. kerületi útfelújításra

„Jó hírrel szolgálhatok a Zsókavár és az Erdőkerülő utca felújításának ügyében” – jelentette be újévi videóüzenetében Pintér Gábor XV. kerületi fideszes képviselő. Hozzátette: „Karácsonyra megérkezett a közbeszerzés kiírásának híre.”

Az említett két utca az egyébként is elhanyagolt útburkolatairól ismert XV. kerület több mint 36 ezer embernek otthont adó újpalotai részén húzódik,

mindkettőn jelentős forgalom halad át naponta azért is, mert a paneles kerületrészben több lakó jut ugyanakkora területre, mint egy kertvárosi övezetben, és azért is, mert e két utcán keresztül közelíthető meg több fontos kereskedelmi egység.

A Zsókavár és az Erdőkerülő utca falújítást nagyon régóta várják az itt élők. Mint azt megírtuk, az önkormányzati tulajdonú, de fővárosi kezelésű közterületekkel kapcsolatban korábban kérdeztük Karácsony Gergely hivatalát, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy mindez annak tudható be, hogy az előző fővárosi vezetés 2019-ig nem végezte el ezeknek az utaknak a felújítását. Ugyanezt kommunikálta Cserdiné Németh Angéla polgármester is. Ám mindketten ellenmondásba keveredtek saját magukkal. A DK-s polgármester ugyanis, aki 2018-ban alpolgármesterként váltotta Hajdu Lászlót a kerület élén, nyáron arról értesítette a lakosságot, hogy az akkor már Országgyűlésben ülő Hajdu, még polgármesterként beadványt nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés elé, amire megérkezett a válasz: a városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi bizottság május 11-én döntött arról, hogy 2019-ben biztosítja a Zsókavár és az Erdőkerülő utca felújítását.

Az őszi választások után azonban, amely a kerületben is és a fővárosban is a baloldal győzelmét hozta, semmi sem történt az útfelújítás ügyében, mindkét szereplő visszafelé mutogatott.

A fideszes Pintér Gábor, mint azt a közzétett videó is mutatja, a képviselő-testületben többször kérdezett rá, hol késik a beruházás, de mostanáig nem történt semmi.

A főváros tájékoztatása szerint a felújítás kezdetét tavaszra tervezik, és az útburkolatok mellett gondolnak a 69-es villamos főtéri megállójának akadálymentesítésére is, bár a hannoveri villamosok így sem lesznek alkalmasak arra, hogy folyamatosan és bármelyik állomásról használhatók legyenek babakocsival vagy kerekesszékkel.

Borítókép: Az újpalotaiak régóta várják a beruházást. Illusztráció (Fotó: Jászai Csaba)