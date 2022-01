Folytatódik a kisvárosok fejlesztése

A kormány az ötezer lelkesnél kisebb településeknek a Magyar falu programot, a megyei jogú városoknak pedig a Modern városok programot hirdette meg, de a kabinet a többi települést sem hagyta magára az elmúlt években

– jelentette ki lapunk megkeresésére a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár kifejtette: a kisvárosoknak nincs programszerű fejlesztési csomag, aminek két oka van. Szavai szerint ez részben azért alakult így, mert az előző hétéves finanszírozási ciklusban az európai uniós Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) forrásainak a döntő többsége ezeknek a településeknek jutott. Vagyis a TOP egyfajta kisvárosi program volt. – Emellett hazai forrásból nagyon sok olyan egyedi támogatási döntés született az elmúlt években is, amelyek a TOP-os csomagot kiegészítették. Mi magunk is koordinálunk számos beruházást, amelyek több száz milliárd forintos nagyságrendben szolgálják a kisvárosok fejlesztését. A beruházások száma és a forrásigény várhatóan növekedni fog – mutatott rá Gyopáros Alpár. Fontos megjegyezni, hogy e beruházásokon kívül a különböző szaktárcáknál több ezer kisebb-nagyobb fejlesztés van.

Támogatás egyedi döntés után

A kormánybiztos kifejtette, hogy a kisvárosi fejlesztési csomag a Modern városok program és a Magyar falu program közötti eljárás szerint működik. A Modern városok programnak az az egyedisége, hogy a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök mindegyik településsel külön megállapodást kötött a fejlesztésekről, és az érintett települések azokat a beruházásokat valósítják meg, amelyeket 2015 és 2017 között határoztak meg. A Magyar falu programnál pedig minden évben pályázati rendszerben lehet támogatást szerezni a fejlesztésekhez. – A kisvárosok esetében viszont nincs eredeti megállapodás, mint a megyei jogú városoknál, de pályázati rendszer sincs, mint a falvaknál. A dolog úgy működik, hogy a települések jelzik a fejlesztési igényeiket, és a kormány támogatásáról egyenként születik döntés – fogalmazott Gyopáros Alpár.

A kisvárosok is hasonló beruházásokra igényelnek támogatást, mint a falvak vagy a megyei jogú városok, utak fejlesztéséhez, óvodák, iskolák, tanuszodák vagy éppen sportcsarnokok felújításához, építéséhez kapnak forrást. A kormánybiztos elmondta, hogy a kisvárosok tudatos fejlesztése évekkel ezelőtt kezdődött, és a nemzeti kormány elképzelései szerint még hosszú évekig eltarthat.

Kőszegen rendbe hozzák az úthálózatot

Básthy Béla, a Vas megyei Kőszeg polgármestere a Magyar Nemzetnek örömét fejezte ki, hogy a kormány a falvak és a megyei jogú városok mellett a kisvárosokra is figyel. – Nagyon örülünk annak, hogy országgyűlési képviselőnk, Ágh Péter közreműködésével sikeresek tudunk lenni. A támogatásokra azért van szükség, mert arányaiban kevesebb az adóbevételünk, mint a megyei jogú városoknak, emiatt a kötelező feladatok ellátásában is lehetnek elakadások. Nálunk ez markánsan jelentkezett az úthálózatnál – emelte ki. Kőszegen azonban egy 2,8 milliárd forintos egyedi kormányzati támogatásnak és más pályázati forrásoknak köszönhetően tavaly és idén jórészt sikerül megújítani a már meglevő úthálózatot. A város kapott egy nyolcszázmillió forintos központi segítséget egy új köztemető létesítéséhez is, amire szintén nagy szükség van.

A műemlékek is megújulnak

– Kőszegnek van egy sajátossága, amellyel kilóg a magyar városok közül, mégpedig az, hogy a településnek jelentős műemlékállománya van. Ez egyszerre nagyszerű dolog, áldás, másrészt óriási feladat is az önkormányzatnak. Szerencsére a kormány tekintettel volt arra, hogy ez az egyedi gazdagságú műemlékegyüttes felújításra szorul – mutatott rá Básthy Béla. A polgármester kifejtette: egyrészt létrejött a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, amelyhez kapcsolódóan tíz, részben leromlott állapotú műemlék ingatlan újult meg. A Szombathelyi Egyházmegye is kapott hatmilliárd forint támogatást, hogy fél tucat történelmi egyházi épület, főként templom is megújulhasson. A munkálatok a harmaduknál járnak.

A Heves megyei Füzesabonynak is jelentős központi segítséget adott a kormány, amelyek jelentősen javítanak a település helyzetén. – Kaptunk kilencszázmillió forintot belterületi utak felújítására, ennek köszönhetően 54 utcára kerülhetett új aszfaltréteg. Ez azt jelenti, hogy a város utcáinak a nyolcvan százaléka most már rendben van

– mondta Nagy Csaba polgármester. Emellett városfejlesztési feladatokra is nyolcvanmillió forintot kaptak. Ennek segítségével el tudják készíteni az ipari park szennyvízelvezetésének, illetve az önkormányzati épületek energetikai felújításának a terveit. – Csaknem egymilliárd forintot kaptunk a kormánytól, amire nagy szükségünk volt – fogalmazott Füzesabony első embere.

Borítókép: A Kőszegi Jézus Szíve plébániatemplom (Fotó: MTI/Varga György)