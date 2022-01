Játékból is lehetünk migránsok

Több magyar vonatkozása is van azoknak a társasjátékoknak, amelyek az elmúlt években jelentek meg, és az illegális migráció iránti érzékenyítéshez is alkalmazhatók. Az ilyen játékok sorát a The Journey: Khartoum (Az utazás: Kartúm) nyitotta meg, amelyben a játékos feladata az volt, hogy eritreai menekültként elhagyja Szíria fővárosát papírok nélkül, az embercsempészek, a rendőrök és a gátlástalan, lelkiismeretlen „rabszolgatartók”, munkáltatók között lavírozva. A folytatás 2017-ben készült el, és a The Journey: Istanbul (Az utazás: Isztambul) címet viseli.

A játékleírás szerint a játékosok szíriai, iraki vagy afgán migránsként Európa felé utaznak. Okmányaik nincsenek, eljutnak Isztambulba, ahol embercsempészeket kell találniuk a rendőrség és a migránsokat kizsákmányoló „rabszolgatartók” kicselezésével.

A feladat Isztambul elhagyása. A játékosok felváltva mozognak a török nagyváros negyedeiben. Jókor kell lenniük jó helyen, hogy pénzt keressenek, elkerüljék a rendőri razziákat és találjanak egy csempészt, aki kiviszi őket a városból. A társasjáték elnyerte a Eurodesk – az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információszolgáltató hálózat – díját 2017-ben.

„A Try the Journey egy migrációs projekt, amely kezdetben filmeket és játékokat foglal magában. A projekt célja, hogy elősegítse és összekötője legyen a migrációs szférának, hogy társadalmi változásokat idézzen elő, és az Ön utazása itt kezdődik…” – olvasható a már törölt projekthonlapon.

A játék fejlesztője a svéd Impact Unified – a török System & Generation cég közreműködésével –, a fejlesztési költségeket a skandináv Anna Lindh Alapítvány fizette, utóbbi negyven országban, így hazánkban is jelen van.

Az Impact Unified jelenleg elsősorban mobiltelefonokra tervez játékokat. A cég korábbi projektjének fő célja volt, hogy megértést és empá­tiát teremtsen a játékokon keresztül a migránsok iránt. Több társasjátékot is kiadtak 2014 és 2017 között, amelyek célja a migránsok élethelyzetének és körülményeinek megértetése volt. A cég kínálatában több olyan játék található – így például Destina­tion Lampedusa, The Backway, Journey Khartoum, Journey Dakar–Paris –, amelyekben a játékos kedvű felhasználók menekültek bőrébe bújva oldhatnak meg különféle feladatokat. Lapunk úgy tudja, az isztambuli menekülésről szóló társasjátékot hosszú időn át magukat jogvédőnek nevező szervezetek az illegális bevándorlók között osztogatták.

Az Impact Unified AB-t 2016-ban regisztrálták, székhelye Svédországban található. Technológiai vezetője és vezető programozója a magyar származású Peter Delmeby szoftvermérnök, nemzetközi hírű mobiljáték-készítő.

A cég magyar vonatkozású migránsjátékot is piacra dobott; a Fortress ­Europe (Európa erőd) a magyar–szerb határon játszódik, a játékmenet szerint egy migránsokat szállító kamionnal kell bejutni Magyarországra, azaz a schengeni térségbe.

A játék elnyerte a 2017-es Montreali Nemzetközi Animációs Filmfesztivál legjobb VR-filmjének járó díját, valamint bemutatták a cannes-i filmfesztiválon és a ­2017-es World VR Forumon is.

A török System & Generation célja a projektjein keresztül a migrációval és menekültekkel kapcsolatos kérdések kezelése, a társadalmi vállalkozói kezdeményezések ösztönzése és a fogyatékkal élők és a kevesebb lehetőséggel élők társadalmi befogadása, a gazdasági növekedés fokozása, a társadalmi és fenntartható fejlődés, az interkulturális állampolgári nevelés előmozdítása, a tolerancia és a harmonikus együttélés előmozdítása.