Megalapozott a gyanú, hogy V. Naszályi Márta közokirat-hamisítást követett el

Duplájára nőtt az önkormányzat működési költsége, hamarosan elfogy a pénz. A napokban kaptuk meg az értesítést, a rendőrség megalapozottnak tartja azt a gyanút, hogy közokirat-hamisítást követhetett el Váradiné Naszályi Márta. Ha ez beigazolódik akkor egytől öt évig tartó szabadságvesztés elé nézhet a polgármesterasszony

– mondta el a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Kristóf fideszes önkormányzati képviselő. Mint lapunk is megírta: a helyi kormánypárt szerint V. Naszályi Márta, az I. kerület baloldali polgármestere meghamisította a budavári önkormányzat 2020. évi költségvetését. Ezért hivatalos személyként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt feljelentést tettek még tavaly év végén. A fideszes képviselők szerint a testület 2020. február 20-án tárgyalta és elfogadta az önkormányzat költségvetését, ám V. Naszályi az elfogadott tervhez képest százmillió forintnyi átcsoportosítást hajtott végre, ami a kihirdetett rendeletből már kimaradt. Amikor a jobboldali képviselők észlelték az eltérést, azonnal az illetékes kormányhivatalhoz fordultak, a vizsgálat után az önkormányzat feletti szerv hatályon kívül helyezte az addig kihirdetett 2020-as költségvetési rendeleteket, és a képviselő-testület által kihirdetett rendeleteket írta elő.

Gulyás Gergely Kristóf lapunknak elmondta, hogy azt látják, hogy a baloldali városvezetésnél a költségvetés egyfajta propagandaeszközként működik.

– Véletlenszerű számokat beleírnak a költségvetésbe, majd a márciusi zárszámadásra kijavítják azokat. Ilyen volt a 2020-as költségvetés is, ahol megtalálhatók voltak olyan tételek, amelyeket csak 33 százalékban használtak ki, ami azt jelenti, hogy 77 százalékkal túlbecsülték. Sőt az állami bevételeket pedig háromszorosan alá, valójában háromszor annyi állami bevétel érkezett az önkormányzathoz – emlékeztetett a budavári önkormányzati képviselő, aki nyomatékosította: a kerület működési kiadásai hatmilliárd forintról 12 milliárd forintra, azaz duplájukra nőttek az előző fideszes ciklushoz képest. Mindezek mellett úgy tapsolták el az önkormányzat 11 milliárdos megtakarítását, hogy nincs jelentősebb beruházás a kerületben.

– A működésre fordítható állami támogatás is nőtt, nem igaz, hogy most kevesebb jutna az önkormányzatnak. Még nem láttunk pontos számokat, de előrejelzések szerint az iparűzési adó bevétele is több lesz, mint a koronavírus-járvány előtt volt. A megtakarítás saját fizetésekre, jutalmakra és kisebb dologi kiadásokra költhették el – magyarázta Gulyás. A képviselő benyújtott egy közérdekű adatigénylést is, hogy megtudja: pontosan mennyi jutalmat is osztottak szét párbeszédes tanácsadók között. V. Naszályi Márta egy televíziós műsorban beismerte, hogy a jövő év végére az önkormányzat elköltheti az összes tartalékát.

Borítókép: V. Nászalyi Márta (Fotó: Havran Zoltán)