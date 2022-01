Megvan az új időpont az ElkXrtuk televíziós premierjére

Március 5-én mutatja be a TV2 az ElkXrtuk című politikai krimit, amit eredetileg január 23-án tűztek műsorra a csatornán – írta meg az Index. Korábban a SorozatWiki számolt be róla, hogy a tervezett televíziós premier elmarad, és helyette a Valami Amerika 3. részét adják. Az Index a TV2-t is megkereste a műsorváltozással kapcsolatban. – A film televíziós premierjét egy későbbi időpontra tettük át, néhány héten belül látható lesz a TV2 műsorán – olvasható a TV2 válaszlevelében.

Lapunk értesülése szerint a vetítés átütemezésére az eredeti megállapodás pontosítása miatt került sor – miután Kálomista Gáborral csak így tudtak megegyezni.

Az ElkXrtuk című politikai thriller a tavalyi év legnézettebb és egyben legmegosztóbb magyar filmje volt a hazai mozikban. A filmet egyébként a multiplexek mellett az ország összes artmozija is vetíthette, a Megafilm tájékoztatása szerint ugyanis a film teljes mértékben megfelelt a hazai művészfilmek kritériumainak a Nemzeti Filmiroda döntése alapján. Ez azt jelenti, hogy a politikai krimi megkapta az artmozis besorolást, így nem volt akadálya annak, hogy az ország valamennyi mozijában játszhassák.

