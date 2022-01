Római melegklubban lelte halálát Homonnay Gergely

A szórakozóhely tulajdonosai délben hívták a mentőket, ekkor az író még élt, de nehezen lélegzett, gyakorlatilag nem is volt eszméleténél. A Corriera della Sera információi szerint Homonnay meztelen testét egy mosdóban találták meg. Bár a mentők megpróbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel, Homonnay 13 óra 17 perckor meghalt, a római sajtó szerint szívmegállásban.

Holttestét a Tor Vergata poliklinikára szállították, ahol elvégzik azokat a vizsgálatokat, amelyek alapján meg tudják állapítani, hogy kábítószer-túladagolás okozhatta-e a halálát, erőszakra utaló nyomot ugyanis nem találtak.

A Repubblica szerint Homonnay holmija között valamilyen port és folyadékot – valószínűsíthetően a randi- vagy diszkódrogként is ismert GHB-t, Ginát – is találtak, ezeket is vizsgálják.

A rendőrség a nyomozás során azt is próbálja kideríteni, hogy kivel töltötte élete utolsó óráit az aktivista. Felkeresték a római barátját, ő azonban már egy ideje nem találkozott az íróval, nem is tudott segíteni a tragédia körülményeinek tisztázásában.

Homonnay Gergely a Demokratikus Koalíció aktivistájaként a 2018-as áprilisi választás után kapcsolódott be a politikába, az áprilisi kormányellenes tüntetések egyik fő szervezője volt. Provokatív, gyalázkodó kijelentéseiről volt híres elsősorban: 2021 szeptemberében Novák Katalinra tett becsületsértő kijelentése miatt jogerősen elítélték. Egy év próbaidőre bocsátották és a perköltségek megfizetésére kötelezték. A gyurcsányista influenszer 2020 novemberében pedig azt írta:

Ahogy az Ozban a gonosz boszorkányhalálát várták, úgy várom Orbánét is, és pezsgőt fogok bontani, ha megdöglik.

Homonnay 2019 augusztusában az államalapítás ünnepének egyik kiemelt eseményét és a Szent István-ereklyét trágár és közönséges szavakkal illette, valamint párhuzamot vont a körmenet és a Budapest Pride között. Legutóbb, tavaly novemberben pedig azzal okozott botrányt, hogy homoszexuális létének könnyűségét állította szembe a gyermeket nevelők fáradozásaival, kiadásaival. Ezek után hívta meg kampánycsapatába Homonnayt a magát konzervatív, keresztény jobboldalinak lefestő Márki-Zay Péter, a baloldal listavezetője.

Homonnay Gergely az utóbbi időben Rómában élt.

A DK-s politikai aktivista halála kapcsán a baloldal vezetői a közösségi médiában emlékeztek meg.

Közben egyre erősebb az a baloldali igény, hogy Homonnay halálát politikai célra használják fel. Mások mellett Czeglédy Csaba, a DK szombathelyi képviselőjelöltje, illetve Perintfalvi Rita, Homonnay ismerőse már olyan utalásokat tesz, hogy a baloldali aktivista a kormány áldozata lett.

Borítókép: Homonnay Gergely író, újságíró a DK Gyere bátran, Magyarország! címmel tartott kampányrendezvényén a XIII. kerületi Szent István parkban 2018. április 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)