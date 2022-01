Szanyi Tibor: Nem Novák Katalinnal szemben, hanem alternatívaként jelölnénk Pál Évát + videó

– Pál Évát egyébként Novák Katalinnal szemben, vagy inkább alternatívájaként jelölnék?

– Színtisztán az utóbbi. Pál Éva jelölése teljesen független Novák Katalin személyétől. Mi nem abban gondolkodtunk, hogy Novák Katalin miért jó vagy rossz, hanem abban, hogy legyen alternatíva, mégpedig baloldali értékrendű alternatíva.

– Mire számít, megkapják az ellenzéktől a negyven képviselői támogatást ahhoz, hogy Pál Éva hivatalosan is elnökjelölt lehessen?

– A baloldali, ám parlamenten kívüli pártoktól, például a Munkáspárttól egyértelműen támogató visszajelzést kaptunk. Ami pedig a liberális ellenzéket illeti, arra számítok, hogy nemet fognak mondani. Ők jelenleg azt az álláspontot képviselik, hogy mivel nem a nép választja közvetlenül a köztársasági elnököt, nem is állítanak jelöltet. Azon túl, hogy szerintem igenis alternatívát kell állítani, ott bicsaklik meg ez a logika, hogy nekik a jelenlegi választási rendszer sem tetszik, akkor viszont miért indulnak? Ettől függetlenül reménykedem, sőt azt sem zárom ki, hogy a pártfegyelem ellenére akár fideszes képviselők is támogathatják a jelöltünket.

– Miért tartják Pál Évát alkalmasnak, méltónak államfőnek?

– Sokan kérdezték, hogy miért pont egy énekesnőt, egy művészt jelölünk. Jelezném, hogy Magyarországnak már volt művész köztársasági elnöke, Göncz Áprád műfordító. De Amerika elnöke lehetett például a színész Ronald Reagan is. A nemzet egységét kell kifejezni. Pál Éva volt fent is, lent is, munkáscsaládból indult, sikeres előadóművészként megélte a csillogást, majd devizahitelesként elveszítette mindenét, felnőttként újra kénytelen volt megélni a nyomort. Nem hiszem, hogy egy decens, jómódú jogászprofesszor jobban kifejezné és ismerné a nép sorsát, mint ő.

A baloldal képtelen jelöltet állítani

Az ellenzék hiába hangoztatja, hogy a „nép válasszon” köztársasági elnököt, ahhoz kétharmados parlamenti többséggel módosítani kellene az alaptörvényt – fejtegeti Itt az újabb ellenzéki erőpróba: jelölni valakit Novák Katalin ellen című cikkében a kormánypártisággal aligha vádolható Telex. A portál szerint az ellenzék előtt lényegében három út maradt, mindegyiknek csak szimbolikus jelentősége van. A következő napokban arról kell döntenie a pártelnököknek, hogy

lesz-e egy közös jelöltjük, aki megmérkőzik Novák Katalinnal, vagy

a pártok külön-külön megneveznek egy-egy jelöltet. Hivatalosan a nevük így nem kerülne fel a szavazólapra, mert ahhoz a parlamenti képviselők legalább egyötödének ajánlására lenne szükség.

Dönthetnek emellett úgy is, hogy bojkottálják a szavazást, azaz kivonulnak a parlamentből a szavazás napján.

„A borítékolható vereség ellenére meglepetés lenne, ha az ellenzék nem jelölne senkit. Az viszont biztos, hogy a hat párt nem fog tudni könnyen, konszenzussal megegyezni arról, hogy kit tartanak a legalkalmasabbnak a posztra, és ki az, aki egyáltalán el is vállalja a jelöltséget. Minderre pár napjuk vagy hetük maradt a pártelnököknek, és eddig még csak felmerülő nevekről se nagyon lehetett hallani” – írja a Telex.

