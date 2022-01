Szilvay Gergely: Leleplezősdit játszik Novák Katalinnal a 444.hu és nyomában a Telex

Szilvay Gergely a cikkében emlékeztet arra is, hogy a blogbejegyzésben lecsapódó élmény nem múlt el nyomtalanul, ugyanis a bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2021-re átlagosan két és félszeresére, 150 százalékkal nőtt, a kormány megemelte a bölcsődei pótlékot, hetven százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, a bölcsődék száma három és félszeresére növekedett. A tanárok bére is emelkedett, az intézményvezetőkéről nem is beszélve, és ugyan valóban az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően megy annyira jól ma az országnak, hogy már ez is kevés, de várható az újabb pedagógusbér-emelés.

És a németországi főállású anyaság sem múlt el nyomtalanul, hiszen a családok helyzetének javítására hozott intézkedésekből is termelési regényt lehetne írni.

Mindent egybevetve a kormány 2010-hez képest három és félszeresére növelte a családok támogatását, ami egész Európában az egyik legmagasabb arányt jelenti, a GDP 6,2 százalékát.

A termelési regény alfejezetei: 195 ezer család igényelt babaváró támogatást; 36 ezren igényeltek nagycsaládos autókedvezményt; 2015 óta kétszázezer család, azaz nyolcszázer ember vette igénybe a csokot; félmillió gyerek vett részt Erzsébet-táborokban; kétszeresére nőtt a gyed. És így tovább – sorolja a cikk.

A Fidesz-KDNP államfőjelöltje joggal lehetne a Gyere haza! kampány arca is. Fotó: MTI/Rosta Tibor

És ott van még irgalmatlan mennyiségű ilyen-olyan kedvezmény, támogatás, juttatás, ami közvetve vagy közvetlenül segíti a családokat, szülőket, gyerekeket. 2011 óta az szja-visszatérítéssel együtt négyezermilliárd forint családi adó- és járulékkedvezmény maradt a családoknál, akik közel egymillió gyermeket nevelnek.

Bár Szilvay Gergely nem tudja elképzelni a négyezermilliárdot, de szerinte jól hangzik.

A Mandiner újságírója szerint nyilván lehetne még javítani a kórházi ápolók, a pedagógusok, az óvónők helyzetét, de sajnos az egészségügy és az oktatás két nehezen mozduló rendszer sok érdekkörrel, így ami eddig történt, az se semmi.

Az eddigi béremelésekből látszik, hogy a kormány teljesíteni is igyekszik, amit megígér, egyébként meg nemcsak a személyes fizetésünk, hanem az általános gazdasági környezet is számít. Márpedig az előző 11 év bizony sokat tett azért, hogy Novák Katalint minél többen kövessék a hazaköltözésben, mások pedig maradjanak itthon vagy csak világot látni menjenek el, aztán hazatérjenek.

Ez a leleplezés sem jött be. Pedig mennyi órát tölthettek szegény 444-esek egy régi blog átböngészésével! Sebaj, legalább megtudták, milyen főállású anyának lenni, ez sem utolsó – zárja a Mandineren elérhető írását Szilvay Gergely.

Borítókép: Novák Katalin családokért felelős miniszter karácsonyfadíszt akaszt a zánkai Erzsébet-tábor karácsonyfájára 2021. december 16-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)