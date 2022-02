„A Széchenyi-örökséget próbáljuk mi is továbbvinni”

– Azért is fosztották meg minden vagyonuktól a családomat, hogy ne legyen erejük, és ne tudják folytatni azt a gazdasági építkezést, amit mindig is folytattak

– hangsúlyozta a Mandiner A név kötelez címmel indított portrésorozatában Széchenyi Tímea. Széchenyi István leszármazottja szerint a családtagjai megtehették volna, hogy elvannak a vagyonukkal, hiszen gazdagok voltak, földjeik, kastélyaik, házaik voltak, de ehelyett ők harmóniában éltek a környezetükkel, segítették az embereket.

– István érdemeit nem is sorolom, hiszen remélem, ma is tisztában van a tetteivel minden magyar. De ott van fia, Ödön, aki megszervezte a magyar tűzoltóságot, ott a dédapám, Széchenyi Emil vagy Széchenyi Zsigmond, és még lehetne sorolni. Ők mind-mind az országért, nemzetért dolgoztak, rengeteget építettek és adtak. Ezt az utat, örökséget próbáljuk mi is továbbvinni

– fogalmazott.

Széchenyi Tímea ennek szellemében hozta létre a Gróf Széchenyi Család Alapítványt is, amely azt tükrözi, amit a legnagyobb magyar is képviselt, és örömmel bólintott volna rá. A kuratórium elnöke az alapítvány munkáját ismertetve elmondta: igyekeznek megnézni, hol van hiány, hol tudnak úgy megjelenni, hogy az jó szándékú, építő jellegű legyen, amiből a fiatalság is inspirálódik, motivációt kap. Ennek megfelelően

az Év Széchenyi Vállalkozója-díjat immár hetedik éve adják át, a történelmi magyar családok emléknapját pedig negyedik éve rendezik meg, de az Óbudai Egyetemmel együttműködésben Széchenyi-tábort és Széchenyi Szabad Akadémiát is szerveznek. Emellett az agráriummal is jó a kapcsolatuk, így azért is dolgoznak, hogy a magyar élelmiszer értékét bemutassák.

Széchenyi Tímea szerint fontos, hogy az alapítvány munkáját a magyar kormány is támogassa, az eddigi tárgyalásaik és a megszületett együttműködéseik alapján pedig úgy gondolja, hogy a jelenlegi kormányzat nyitott a közös munkára.

Borítókép: Széchenyi Tímea (Fotó: Ficsor Márton)