Csak támadásokat kapott a baloldaltól Gattyán György

Aki támogatja a baloldalt, tegye, mi csak azt szeretnénk, hogy legyen képviseletük a párt nélkül maradt millióknak is

– indokolta Gattyány György milliárdos üzletember a Mandinernek adott interjújában azt, hogy miért szállt be a választási vetélkedésbe Megoldás Mozgalom elnevezésű pártjával.

A baloldal helyzetéről Gattyán elmondta, hogy nekik is vannak jó törekvéseik, de nem tetszett neki, ahogy összeálltak, és egyes pártokkal sem ért egyet közülük, amivel nincs egyedül, hiszen realizálták, hogy van nagyjából kétmillió ember, aki nem akar vagy még soha nem is ment el voksolni. Mint mondta, elsősorban azoknak kínálnak alternatívát, akik soha nem szavaztak, s ezért az egyesült ellenzékre sem adnák le a voksukat.Továbbá abbéli elképzelésének is hangot adott, hogy nem tartja kizártnak, hogy ha meg tudják szólítani ezeket az embereket, akkor ők lehetnek a legnagyobb ellenzéki párt.

Szakmailag bármelyik ellenzéki formációval együttműködnénk, ezt nyílt levélben is tisztáztuk. Sőt: bárkivel leültünk volna tárgyalni, aki nyitott a gondolatiságunkra. Ehhez képest semmilyen hivatalos választ nem kaptunk, csak támadásokat.

– közölte Gattyán.

Arra a kérdésre, hogy tisztázták-e Janicsák Istvánnal, a Megoldás Mozgalom zuglói országgyűlési képviselő-jelöltjével, hogy miért támogatta az előválasztás alatt Tóth Csabát, az MSZP helyi jelöltjét, a párt elnöke kijelentette: sokan hittek bizonyos ígéretekben, ám az ellenzék belső egyeztetésein ezek olykor megsérülnek, így teljesíthetetlenek lesznek. Alighanem lesznek még csalódások egyes közös ellenzéki jelöltekkel kapcsolatban, ezt majd meglátjuk a következő hetekben.

Természetes, hogy vannak közös pontok, akár a kormánnyal is. Ezzel nincs semmi probléma. Azzal annál inkább, hogy az ellenzék ma mindenre azt mondja, hogy nem. Nem a fékek és ellensúlyok frázisát kellene állandóan dobálni, a teljes ellenállás ugyanis kevés. Ez nem üzenet. Hiteles programra és megvalósítható elképzelésekre van szükség.

– jegyezte meg Gattyán a párt programját firtató kérdésre.

Emellett szóba került az interjúban a miniszterelenök-jelölti vita lehetősége is, amit Gattyán azért nem támogat, mert szerinte nem az a lényeg, hogy egy ember, a vezető mennyire tudja előadni magát, hanem hogy a közösség együtt mire képes.

Borítókép: Gattyán György (Fotó: YouTube-képernyőkép)