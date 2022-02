Kérdéseink után elnémult a kispesti önkormányzat

Lapunk több mint egy hete küldte el kérdéseit a kispesti önkormányzatnak egy múlt heti cikkünk kapcsán, amelyben bemutattuk: ugyanazok a strómanok és az általuk vezetett gyanús cégek nyernek közpénzeket Budapest XIX. kerületében, amelyekről a Magyar Nemzet rántotta le a leplet 2019 októberében. A kérdéseinkre azóta sem Gajda Péter polgármester, sem Kránitz Krisztián, a kispesti Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) második embere nem küldött semmilyen választ.

Emlékezetes: a Magyar Nemzet arról számolt be a múlt héten, hogy a korrupciógyanús és kábítószeres ügyek főszereplői a botrányok kirobbanása óta is kaszálnak.

Igaz, most már nem milliárdos, „csak” százmilliós értékben. Somogyi Lászlóné MSZP-s önkormányzati képviselő volt férjének cége is nyert egy nagyobb munkát, ami nem csak az összefonódás miatt problémás. A vállalkozóról Lackner Csaba ex-MSZP-s önkormányzati képviselő mesélte el barátainak az elhíresült, nyilvánosságot látott felvételeken, hogy a cég korrupciógyanús ügyekben érintett. Lackner arról beszélt, hogy az elnyert munkák után Somogyi visszaoszt neki, a polgármesternek és Kránitznak is. Mindemellett a vállalkozó kábítószergyanús anyagokat fogyasztott Lacknerrel a politikus elmondása szerint.

Somogyi László egy olyan céggel is nyert, amelyhez papíron semmi köze, a Magyar Nemzet mégis kiderítette: nem hivatalosan az ő érdekeltségébe tartozik.

Összesen hét önkormányzati munkát nyert el az a cég, amelynek kispesti nyomulása miatt a baloldali sajtó is rászállt Gajda Péterre, ugyanis az Apcoa Kft. érintett a budapesti parkolási botrányokban is. Úgy tűnik, hogy ezt a politikai kockázatot is vállalta Gajda, csakhogy az Apcoa munkákat kapjon a XIX. kerületben.

Mindemellett több mint százmillió forintnyi megbízást kapott Kránitz Krisztián spanyolországi szomszédja. Mint ismert, a kispesti MSZP-s önkormányzati politikus és cégvezető Kránitzról a Magyar Nemzet derítette ki, hogy van egy eltitkolt spanyolországi villája. Ennek megvásárlásához Kránitz valakitől több tíz millió forintot kapott kölcsön, lapunk pedig több forrásból is arról hallott, hogy a hitelező nem más, mint az említett szomszéd, Lakatos József, vagy a vállalkozó egyik családtagja. Lakatos jelenleg három céggel nyeri el a kisebb munkákat Kispesten, ezek közül az egyik, a G. L. Heaven Kft. jogellenesen működik, mivel éveken keresztül mínusz 21 millió forint volt a saját tőkéje.

Gajda Péter polgármestert arról kérdeztük, hogy nem érezte-e kockázatosnak, hogy a drog- és korrupciós vádakkal illetett Somogyi Lászlóval szerződjön.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy nem tartott-e attól, hogy az Apcoa Kft. esetleg nem megfelelően számol el a kifizetett közpénzekkel, illetve hogy politikailag nem tartotta-e kockázatosnak velük szerződni? A kerületvezetőnél rákérdeztünk arra, hogy tisztában van-e azzal Gajda Péter, hogy Lakatos József vállalkozó Kránitz spanyolországi szomszédja? Rákérdeztünk a G. L. Heaven Kft. ügyére is, amelyben, mint fentebb említettük, egy jogellenesen működő céggel szerződött az önkormányzat. Kránitz Krisztiánnál arról érdeklődtünk, hogy hajlandó-e nyilvánosságra hozni azt a kölcsönszerződést, amelynek nyomán több tíz millió forintért meg tudta vásárolni a spanyolországi villát. Kránitz véleményét is kikértük a G. L. Heaven Kft. ügyéről.

Emlékezetes, a kispesti korrupciógyanús ügyek úgy kerültek nyilvánosságra, hogy a Magyar Nemzet és a Hír TV mintegy ötvenórányi beszélgetést tartalmazó hangfelvételt kapott egy informátortól.

A hanganyagok részletei 2019-ben jelentek meg, azokat ebben az évben is rögzítették. Ezeken főként Lackner Csaba XIX. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő büszkélkedett el azzal, hogy ő és társai miként lopták el a közpénzeket. Elhíresült mondatai szerint „hülye”, aki a helyi politikában nem keresi meg az évi százmillió forintot. „A pénzt nem a büdzséből kell elvenni, az külső vállalkozóktól jön vissza” – mondta Lackner, aki aztán számos részletet megosztott erről a beszélgetőtársaival. A beszélgetések során a felek, ahogy fogalmaztak, „csíkokat szívtak fel”. Lackner pedig egy videófelvételen valóban fehér port rendezgetett a bankkártyájával. Mindezek ellenére megtartotta önkormányzati képviselői székét.

Borítókép: Gajda Péter (Fotó: Katona Vanda)