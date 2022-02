Kínos baloldali államfőjelölti casting

Újabb törésvonal jelent meg az ország vezetésére ácsingózó baloldalon, most éppen a közös államfőjelölt kérdésében. Az Atv.hu több forrásból is megerősített információi szerint a posztra Iványi Gábor, Róna Péter és Elek István neve is felmerült, ám a hat párt és Márki-Zay Péter képtelen dűlőre jutni, hogy ki legyen a Fidesz–KDNP jelöltje, Novák Katalin kihívója. Hódmezővásárhely polgármesterének favoritja Iványi Gábor metodista lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, az SZDSZ volt országgyűlési képviselője, akit viszont a Jobbik nem támogat.

Jakab Péterék a nyolcvanéves közgazdászt, Róna Pétert szeretnék államfőnek jelölni, aki korábban szoros kapcsolatban állt a Gyurcsány-kormánnyal, majd az LMP-vel – őt azonban a Párbeszéd vétózta meg.

A kimutathatatlan támogatottságú párt ugyanis Iványi mellett tette le a garast, aki decemberben a Fideszre utalva arról beszélt a Népszavának: nemcsak magában, hanem vasárnapi nyilvános istentiszteleten is szokott imádkozni „az alkalmatlan és gonosz emberek félreállításáért”. Érdekes, hogy a 67 éves Elek István közíró neve – aki volt már MDF-es, fideszes és LMP-s is – úgy merült fel, hogy őt egyik párt sem támogatta.

Ismert: a Momentum elnöke, Donáth Anna nemrég elismerte, hogy a baloldal egyelőre kínlódik egy lehetséges köztársaságielnök-jelölt megnevezésével. Mint mondta: a „szívének legkedvesebb” nevek nem vállalják el az ellenzék jelölését, de még nem adták fel, hogy megtalálják az ideális személyt. Szerinte ugyanakkor az sem lesz kudarc, ha végül a baloldal nem állít államfőjelöltet – és ezzel az álláspontjával Donáth nincsen egyedül.

– Én azt is elfogadnám egyébként, ha az ellenzék nem állítana közös köztársaságielnök-jelöltet, hiszen a közös programban az szerepel, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül kell megválasztani

– mondta nemrég az RTL-nek Márki-Zay Péter.

A baloldal vergődése különösen szánalmas annak tükrében, hogy még a Szanyi Tibor-féle Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (Iszomm) is megnevezte saját jelöltjét Pál Éva, a Neoton Família egykori énekesnőjének személyében. – Mi nem abban gondolkodtunk, hogy Novák Katalin miért jó vagy rossz, hanem abban, hogy legyen alternatíva, mégpedig baloldali értékrendű alternatíva – hangoztatta lapunknak Szanyi Tibor.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Novák Katalin korábban egyértelművé tette, hogy a jövőben is a magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügye, köztársasági elnökként is értük dolgozik majd. Emellett – tette hozzá – a közös jövő részei a határon túl élő magyarok, ugyanígy a beteg gyermeket nevelő vagy egyszülős családok, de a felzárkózó roma közösségek is, ezért rájuk különösen oda fog figyelni.

Borítókép: Iványi Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)