LikeFight: A higgadt miniszterelnök megnyerő volt a magyarok számára

A szomszédos Ukrajnát sújtó háború szinte teljes egészében tematizálta a hazai és a nemzetközi közbeszédet. Az elmúlt héten ráadásul nem ez volt az egyetlen lehetőség a baloldal számára arra, hogy átrajzolja az online erőviszonyokat: két tüntetést is tartottak, és ismét volt parlamenti csörte is. A fordulat a baloldal minden igyekezete ellenére viszont ezúttal sem érkezett el, a jobboldal stabilan vezet minden fronton – olvasható a Mandiner.hu oldalán.

Politikusok

Fiatalkori képekkel folytatott cukiságkampány, elhirdetett milliók, sértegető, támadó és provokatív bejegyzések: ezek jellemezték Márki-Zay Péter heti Facebook-tevékenységét, azonban a teljes erőbedobással folytatott kampánya is nagyon kevésnek bizonyult Orbán Viktor megközelítéséhez.

A nemzetközi válsághelyzetben a higgadtabb, békés stílusban kommunikáló miniszterelnök stratégiája volt megnyerőbb a magyarok számára, Orbán Viktor toronymagasan vezeti az interakciótáblát,

aki a jobboldalon és a teljes mezőnyben is az élre került. Az oldalán többször is feldolgozták a fő üzenetét, miszerint nem engedi, hogy Magyarországot bárki is belesodorja a háborúba, és ez az üzenet mindannyiszor nagyon sok lájkot és megosztást kapott. A miniszterelnök mögé második helyre zárkózott fel Szijjártó Péter, aki elképesztő munkatempót diktálva, valós időben számol be a nemzetközi diplomácia szereplőivel tett egyeztetéseiről.

A baloldal hosszú idő óta most először több energiát tett bele az online kommunikációba is (több poszt, megosztó, provokatív stílus, ami szokta hozni az interakciókat), azonban minden próbálkozás ellenére alulmaradtak a fideszes politikusokkal szemben, akik egy sokkal visszafogottabb, higgadtabb stílust választottak a héten.

A baloldalon visszatért a dobogóra Szabó Tímea, aki kommunikációs stílusában minden jel szerint Márki-Zay Pétertől merített ihletet. Nagyon sok lájkot szerzett azokkal a bejegyzéseivel, amelyekben egyszerűen különböző degradáló jelzőkkel látta el a jobboldali politikusokat. Egy éles választási helyzetben a megosztó stílus nagyon hatékony eszköz a keménymag megszólítására, de kérdés, hogy ez vajon vezet-e majd új szavazatokhoz – írják.

Hivatalos oldalak

Ahogy az nehéz helyzetekben lenni szokott, az orosz–ukrán háború miatt ismét felértékelődött a hivatalos kormányzati tájékoztatás és a közszolgálati üzenetek iránti igény, ennek köszönhetően a kormány Facebook-oldala egyetlen hét alatt 45 ezer interakcióval növelte teljesítményét. A pártokat vizsgálva láthatjuk, hogy mindkét politikai oldal komolyan vette ezt a hetet, azonban a Fidesz előnye most sem került veszélybe.

Választókerületek

A nagy politikai narratívák alakulása, a pártok és vezető politikusok párharca mellett az országgyűlési választás szempontjából mégiscsak a legfontosabb terület az egyéni választókerületek helyzete. Itt látható a legjobban, hogy milyen hatékonysággal vannak jelen a különböző politikai tömbök a választópolgárokhoz legközelebb eső politikai színtéren. A helyzet pedig világos, a jobboldal vezeti a választókerületek interakcióversenyét, a politikai és kommunikációs tér változásai ellenére is 71 körzetet hozott el a 106-ból.

Véleményvezérek

Megtört a baloldali véleményvezérek és mémoldalak tendenciózus lecsúszása és gyengülése. NoÁr először dobogós a baloldalon, és megjelenésével a baloldalnak sikerült szépítenie múlt héthez képest. Persze mindez nem veszélyeztette a jobboldali szereplők erőfölényét, a jobboldalon már messziről is látható interakció-mennyiséget képesek hozni a Megafon második generációjához tartozó szereplők is, mint például Kiss Norbi és Korondy Tamás – olvasható a cikkben.

