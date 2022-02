Május 1-ig két oltással is érvényes az oltási igazolvány

Mivel sem Brüsszel sem más tagállamok nem vezettek be szigorúbb járványügyi intézkedéseket, ezért a korábbiakkal ellentétben május elsejéig még két oltással is érvényesek maradnak az oltási igazolványok

– jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, megjegyezve: nem szeretné, ha az Európai Unió bármely más tagállamához képest a magyarok hátrányosan lennének megkülönböztetve.

Gulyás Gergely a járványhelyzetet értékelve elmondta: a virológusok többsége szerint jelenleg a járvány csúcsún vagyunk, ugyanakkor a szakemberek úgy vélik, hogy az omikron gyors terjedése miatt az ötödik hullám elvonulása is gyorsabb lesz, mint a korábbi hullámoké. A fertőzésszámok továbbra is kifejezetten magasak, ezért a kormány mindenkit arra kér, hogy éljenek az oltás lehetőségével, hiszen – bár az omikron esetében az oltottság kevésbé véd meg a fertőzéstől – de a súlyos tünetek ellen továbbra is a lehető legnagyobb védelmet nyújtja.

Ennek kapcsán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette: Magyarország részt vesz abban a beszerzésben, amelyet az Európai Bizottság indított a Paxlovid iránt, amit a magas kockázatú betegek gyógyítására lehet felhasználni. Elmondása szerint jelenleg 50 ezer kezelésnek megfelelő gyógyszer beszerzését tervezik, ami a későbbiek során tovább emelhető majd.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtett a keleti oltások elfogadásáért, az EU azonban diszkriminálja azokat, akik keleti oltásokat vettek fel, azt azonban még nem tudni, hogy üzleti érdekek állnak-e a döntés mögött. – Mi nem tartjuk elfogadhatónak – és ebben az európai gyógyszerügynökség és az uniós hatóságok a ludasak –, hogy miközben a Szputnyik-vakcina a lehető legjobb adatokat mutatja, nem engedélyezték. Emellett a Sinopharmnál is azt látjuk, hogy bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) engedélyezése megtörtént, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ezt nem teszi meg – magyarázta. – Az EU pedig azt a döntést hozta, hogy kötelezően az EMA által elfogadott oltóanyagot kell engedélyezni – emlékeztetett. Az uniót viszont nem hatja meg a WHO-engedélyezés – fűzte hozzá.

Szükség van az orosz gázra

Az oroszországi tárgyalásokkal kapcsolatban a tárcavezető rögzítette: fenn kell tartani a dialógust és a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, emellett meg kell tenni mindent, ami Európa hatalmában áll, hogy a konfliktusok és háborúk Ukrajnában elkerülhetők legyenek. Ugyanakkor – folytatta – Magyarország tisztában van a helyével és a súlyával, tehát az ukrán helyzet rendezése nem a magyarokon múlik, azonban ez és az energiabiztonság kérdése nem függetleníthetők egymástól – mutatott rá.

Tájékoztatása szerint

a Gazprommal tavaly megkötött gázvásárlási szerződés alapján egymilliárd köbméter gáz érkezik hazánkba, a tárgyalások alapján viszont nyitottak arra, hogy további egymilliárd köbméterig bővítik a szerződést

– hangsúlyozta a miniszter.

Mint fogalmazott, jelenleg egész Európa a gázhiánytól szenved, de ahhoz, hogy a rezsicsökkentés vívmányait fenn tudjuk tartani – amelynek megszüntetése egy átlagos családnak évente átlagosan félmillió forintos plusz kiadást jelentene – szükség van az orosz gázra, ami 2036-ig Magyarország számára biztosítva van. Elmondása szerint ma a legkedvezőbb áron tudunk gázt venni Oroszországtól, a piacon ennél kedvezőbb áron vásárolni nem lehet. Ennek megfelelően a további, évi egymillió köbméter gázt is hasonlóan kedvező áron szeretné hazánk megvásárolni, mint a további 5,5 milliárdot, amelyet Oroszországtól szerzünk be – jegyezte meg.

A miniszter továbbá megerősítette, hogy a tavalyi hét százalékos gazdasági növekedésnek köszönhetően februárban megérkezik a teljes 13. havi nyugdíj, a gyermekesek és a 25 év alattiak visszakapják az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót, az előző évben bejelentett béremelések és a megemelt bruttó bérminimum és közfoglalkoztatotti fizetések is kifizetésre kerülnek, valamint a hathavi fegyverpénzt is kifizetik az arra jogosultaknak – közölte Gulyás Gergely.

A tárcavezető arra is kitért, hogy a fóliás zöldségtermesztés területén a viharok komoly károkat okoztak, amelyeket az agrártárca jelenleg vizsgál. Éppen ezért

a kormány garanciát vállal arra, hogy plusz forrásokat különít el és rendkívüli vis major alapot hoz létre.

Elmondása szerint ezek a juttatások azokra fognak vonatkozni, akiknél a kár várhatóan több mint harminc százalékos jövedelemcsökkenést eredményez, és mivel sokan esnek ebbe a körbe, várhatóan több milliárd forintos kárigénnyel kell szembesülni – mutatott rá. Hozzátette, a kormány azt szeretné, ha az ezzel kapcsolatos károkat az állam meg tudná téríteni az, és nem mennének csődbe a gazdák.

A pedagógusok sztrájkjára reagálva a tárcavezető elmondta: a legfontosabb kérdés hogy jogos-e az igény, a magasabb bérre.

A kormány szerint az igény jogos, a sztrájk azonban ettől független kérdés, hiszen egy politikai akcióról beszélünk – jegyezte meg. Gulyás Gergely szerint a pedagógusok demonstrációja törvénytelen volt, ugyanakkor a kormány nem foglalkozott a szankcionálásuk kérdésével, hanem a tanárok jogos igényével, a béremeléssel szeretnének foglalkozni.

Márki-Zay megnyilvánulásai elfogadhatatlanok

Márki-Zay Péter sértő megnyilvánulásaira reagálva a kancelláriaminiszter kiemelte: olyat, hogy a vidéki emberek buták, jóérzésű ember nem mond, különböző csoportokat nem sérteget. Jó lenne ezt a baloldal részéről befejezni – tette hozzá. A momentumos Hajnal Miklós diploma-ügye kapcsán közölte: meg kell hagyni a lehetőséget Hajnal Miklósnak, hogy elvégezze az érintett egyetemet, de arra ellenzékben jobb lehetősége lenne, mint kormányon. A növekvő vallásellenes megnyilvánulásokkal kapcsolatban pedig megjegyezte: blaszfémia amit Karácsony Gergely mondott, habár részben elnézést kért érte.

Arra, hogy a lapunk birtokába jutott hangfelvétel szerint hazugságokon alapuló kampány folyik Magyarország ellen, kiemelte: azt látjuk visszaigazolva ezen a hangfelvételen – ahol egy Soros-szervezetnél dolgozó korábbi munkatárs beszél – amit a mindennapokban is. Soros György szervezetei jelentős pénzekkel, nemzetközi színtéren lejáratási akciót folytatnak Magyarország ellen, tehát újszerűség nincs a történetben. Olyan ez, mint az őszödi beszéd, eddig is tudtuk, hogy hazudnak, de most már bizonyítékunk is van róla – értékelt a tárcavezető.

A Magyar Nemzet ezt követően Marki-Zay Péter közösségeket sértő, illetve azon kijelentéseiről kérdezte a minisztert, amely szerint a baloldal győzelme főnyeremény lenne Brüsszel számára. Válaszul Gulyás Gergely kijelentette:

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Márki-Zay Péter közösségeket sérteget, valamint a gyűlöletkeltés azon formáját is, amelyet a baloldal miniszterelnök-jelöltje a politika mindennapi részének tart. Elmondása szerint az, hogy Brüsszelnek főnyeremény lenne, teljesen igaza van, hiszen nyilvánvaló, hogy mind Brüsszel migrációs vágyai, mind a rezsicsökkentés eltörlése, mind a nemzeti szuverenitás képviselete abban a pillanatban megszűnne Magyarországon

– húzta alá.

Kérdésünkre válaszolva Gulyás Gergely továbbá arról is beszélt, hogy a költségvetéshez arányosan Magyarország jelenleg a legtöbb pénzt költi az Európai Unió tagállamai között a családtok támogatására. Mint mondta, ha a választók nekik szavaznak bizalmat, akkor ezt mindenképp fenn fogják tartani, sőt a jelenlegi támogatási rendszert bővíteni is szeretnék. – A cél az lenne, hogy az első gyermek vállalására minél előbb kerüljön sor – hangsúlyozta. A gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban a miniszter végül megjegyezte: a törvény megalkotását hosszú, tudományos munka előzte meg, amelynek bevezetése tagállami hatáskörbe tartozik.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)