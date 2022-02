Márki-Zay Péter ismét aberráltnak nevezte a gyermekvédelmi népszavazást

Szerintem tépjék szét ezt a lapot, vagy ne vegyék fel, vagy szavazzanak érvénytelenül. Fideszes aberrált kérdésekre nincs értelme válaszolni

− reagált tegnap este Márki-Zay Péter a Partizán műsorában − az általa meleg kommunistának titulált − Gulyás Márton azon kérdésére, hogy a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje „milyen magatartásra biztatná a népszavazás kapcsán” a baloldali szavazókat.

Hódmezővásárhely polgármestere úgy tűnik előszeretettel használja az „ostoba” és az „aberrált” kifejezéseket különböző társadalmi csoportok sértegetésére. Sőt, a kampány kezdetével Márki-Zay Péter zavaros ideológiai gondolkodása is egyre jobban előtérbe kerül: legutóbb arról beszélt, hogy a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli. A baloldal miniszterelnök-jelöltje a fent említett szavakkal a gyermekvédelmi népszavazást már többször is illette.

A Mediaworks–Hírcentrum összegyűjtött öt olyan megnyilvánulást, amelyben Márki-Zay Péter a gyermekvédelmi népszavazás ellen szólalt fel.

