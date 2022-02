Schanda Tamás: Az üzemanyagárak befagyasztása további védelem a családoknak

A benzinárstop meghosszabbításával további védelmet kaptak az autót használó magyar családok – mondta Schanda Tamás egy videóban. Az államtitkár kiemelte, az üzemanyagok ára, ahogy az élelmiszereké is, az elszabaduló energiaárak miatt egész Európában emelkedik.

A 95-ös benzin és a gázolaj árát 480 forintban maximalizáltuk, így a magyarok fizetik az egyik legalacsonyabb árat Európában. Az árstop nélkül ezek most literenként 510-530 forintba kerülnének. A kormány mostani döntésével május 15-ig biztosan érvényes marad a benzinárstop. Az európai országokban 50-60 százalékkal nő a rezsi, és az egekbe emelkedik a benzin ára is, a baloldal miniszterelnök-jelölje pedig cinikusan annyit képes üzenni a magyar embereknek, hogy kevesebb gázt, áramot használjanak, és vegyenek kisebb autót. Április 3-án arról is döntünk, hogy egy olyan országban akarunk-e élni, ahol a kormány, ha kell, akkor közbelép, és megvédi a lakosságot az emelkedő világpiaci áraktól, vagy inkább hagyjuk, hogy a baloldal a bajban is újra és újra belerúgjon a magyar emberekbe. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra

– mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára.

További három hónappal meghosszabbodik a benzinárstop – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. A kormányfő közölte, az üzemanyag ára Magyarországon az ötödik legalacsonyabb Európában. Elmondta, hogy az emelkedő inflációt a kormány nem nézte tétlenül, bevezette a négy stop politikáját, azaz az üzemanyagárstop mellett a rezsistopot, a kamatstopot és az élelmiszerárstopot - olvasható a Híradó.hu cikkében.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)