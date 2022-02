Soha nem látott segítséget kapnak a miskolci szépkorúak

Megkezdődik ma a 13. havi nyugdíj kifizetése, tehát visszakapják a Fidesz–KDNP-kormánytól a magyar nyugdíjasok azt, ami a baloldal korábban elvett. Ez Miskolcon csaknem 35 ezer szépkorút érint

– erről beszélt szerdán sajtótájékoztatón a miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos. Kiss János kiemelte: a 13. havi nyugdíj jogcímén összességében csaknem 6 milliárd forint érkezik a következő napokban a miskolci nyugdíjasokhoz, ehhez mérhető egyszeri kifizetésre még sosem volt példa.

Kiss János sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, ezáltal az egész baloldal még mindig a régi gyurcsányista ideológia pártján áll, és a magyar nyugdíjasokat továbbra sem kívánja előnyben részesíteni. – Emlékezzünk vissza Márky-Zay Péter nyilatkozatára, miszerint ostobaság volt a járvány idején nyugdíjasoknak plusz juttatást nyújtani! – hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos. Hozzátette: ebből nem következik más, mint az, hogy ha a baloldal hatalomra kerülne, ismételten megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat.

Szavai szerint a baloldal miskolci országgyűlési képviselő-jelöltjeinek illett volna ettől a nyilatkozattól elhatárolódni, és a nyugdíjasoktól Márky-Zay Péter helyett is bocsánatot kérni, ez azonban sajnos a mai napig nem történt meg.

– Persze a baloldal mindig is szerette a nemzeti jövedelmet a globalista nagyvállalatok, a multik támogatására felhasználni, és a magyar embereknek és a magyar nyugdíjasoknak csak abból juttatni, ami ezek után megmaradt – fogalmazott Kiss János.

A miniszterelnöki biztos hangsúlyozta: a jelenlegi kormány azonban másképp gondolkodik, és a magyar nemzeti érdekeket és a magyar embereket helyezi előtérbe.

A Fidesz–KDNP álláspontja az, hogy pontosan a járvány tette szükségessé a 13. havi nyugdíjnak a tervezettnél gyorsabb visszaépítést, és különösen is indokolt volt a nyugdíjasok kiemelt támogatása, hiszen ők alkotják azt a társadalmi réteget, amely a járvány negatív hatásai ellen a legnehezebben tud védekezni

– vélekedett a kormánypárti politikus.

Kiss János beszélt arról is, hogy a nyugdíjasokat nemcsak a 13. havi nyugdíj bevezetésével kell támogatni, ugyanilyen fontos számukra az alacsony rezsiárak fenntartása is. – Látjuk, hogy a baloldal a rezsicsökkentést is folyamatosan támadja, éppen ezért fontos leszögezni, hogy a miskolci nyugdíjasok bízhatnak a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeiben, és abban, hogy meg fogjuk védeni a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést – jelentette ki.

