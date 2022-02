Zsigó Róbert: Újabb 600 milliárd forinttal segítjük a családokat

Zsigó Róbert hangsúlyozta, hogy a pénzt kétféleképpen kapják meg a szülők.

A postás kézbesíti akkor, hogyha a szülők egyébként is ilyen módon kapják a családi pótlékot, vagy készpénzben kérték a VISSZADÓ-nyilatkozatban, vagy banki átutalással kapják meg a pénzt február 15-ig.

Hozzátette, hogy azok a szülők is megkapják majd a pénzt, akik esetleg lekésték a december 31-ei nyilatkozati határidőt. Ők az szja-bevallásukban kérhetik majd a családi adó-visszatérítést.

Zsigó Róbert kiemelte:

Április 3-án arról is döntünk majd, hogy a jelenlegihez hasonló családtámogatások megmaradnak, bővülnek-e, vagy ezeket is beszántja a baloldal.

Az államtitkár felhívta rá a figyelmet, hogy ez már a sokadik gyermekeseket segítő támogatás, adócsökkentés, amelyet a baloldal nem támogat. 2010 óta egyetlen új családtámogatást és adócsökkentést sem szavaztak meg.

A kijelölt miniszerelnök-jelöltjük a családi adórendszert és a családi adó-visszatérítést is bírálja, ebben az ügyben is össze-vissza beszél. Nem véletlenül, mert a családpolitikában is vissza akarják hozni a Gyurcsány-korszakot, amikor a legtöbb támogatást elvették a gyermekes családoktól.

– fűzte hozzá.

Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra a gyermekes családok támogatásában is.

– zárta sorait Zsigó Róbert.

Borítókép: Zsigó Róbert (Fotó: Facebook.com/Zsigó Róbert)