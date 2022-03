A baloldal és Brüsszel egyre felelőtlenebb nyilatkozatokat tesz

Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője keddi, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában arra hivatkozott:

A baloldal nyilatkozataiból kiderül, hogy katonát és fegyvert küldenének Ukrajnába, belesodornák Magyarországot a háborúba.

A videón táblákon mutatták fel ellenzéki politikusok e témában tett nyilatkozatait, amelyeket Nacsa Lőrinc úgy értékelt:

Ilyen mondatokból háború idején egy is sok. Mégis, a baloldal és most már vele egybehangzóan Brüsszel is, napról napra felelőtlenebbnél felelőtlenebb nyilatkozatokat, javaslatokat tesz.

Azt mondta, a baloldalra nem lehet számítani, ha Magyarország biztonsága a tét. A baloldal nem békét, hanem háborút hozna - jelentette ki.

A kormánypárti politikus ezért arra szólította fel Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, hogy fogja vissza az embereit, ne engedje, hogy élezzék az így is nehéz helyzetet.

A kormányoldalnak Magyarország biztonsága az első, ezért nem fogjuk engedni, hogy bárki belesodorjon bennünket a háborúba – szögezte le Nacsa Lőrinc.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Soós Lajos)