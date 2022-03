Apránként eladja Óbuda a sóstói gyermektábort

Meglepően olcsón adott túl a közelmúltban egy 1683 négyzetméteres telken Óbuda baloldali vezetésű önkormányzata 0ľ derült ki a III. kerület válaszából, amit az Adatradar.hu portál adatigénylésére küldtek.

Mint írják, az ingatlan a Balaton egyik felkapott üdülőhelyén, Szabadisóstón található, a vételára pedig alig haladta meg a 952 ezer forintot. Ez azért is érdekes, mert a fekvése amúgy kiváló: körülbelül 800 méterre lehet a magyar tengertől, és alig 100 méternyire a sóstótól. A pályázati hirdetményben szerepelt, hogy jelenleg vízgazdálkodási terület, de az is, hogy a helyi építési szabályzat felülvizsgálat alatt áll, aki tehát jókor vásárolt be, akár nagy értékű építési telekhez is juthatott, örökpanorámával.

A DK-s Kiss László által vezetett kerület döntését azért is nehéz megérteni, mert Siófok-Szabadisóstón az Ingatlan.com szerint fele ekkora beépítetlen telkek 25-30 millió forintért keresnek és találnak gazdára, a terület övezeti átminősítését pedig az óbudai önkormányzat is kezdeményezhette volna

– olvasható az Adatradar cikkében. Továbbá szerintük könnyű belátni, hogy Budapest második legnépesebb kerületének költségvetésében 950 ezer forint nagyjából érzékelhetetlen összeg, 25–30 millió, vagy területarányosan 50–60 millió forint viszont már jelentős bevétel.

Az 1683 négyzetméteres szabálytalan sokszög alakú parcellát egyébként még a korábbi, fideszes vezetés adta át a több mint hatvan éve működő, legendás Sóstói Gyermektábornak, amellyel komoly terveik voltak. Legutóbb az önkormányzati választás évében, 2019. május 21-én például közel hétmillió forinttal támogatták az üdülő fejlesztését.

– Az új, baloldali többség viszont a hírek szerint nemcsak megcsonkította a tábor területét, de jelzáloggal is megterhelte az üdülőt, amelynek beépítetlen területeit a jelek szerint értékesíteni kívánja

– emlékeztet a portál.

Borítókép: Gy. Németh Erzsébet (DK) humán területekért felelős főpolgármester-helyettes és Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere (Fotó: Havran Zoltán)