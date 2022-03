Dömötör Csaba szerint Márki-Zay szavai éppen annyira érzéketlenek, mint amennyire veszélyesek

Akinek számít Magyarország békéje és biztonsága, az a Fidesz–KDNP-re számíthat, csak a Fidesz–KDNP-re számíthat

– jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában. Dömötör Csaba felidézte, miszerint Márki-Zay Péter, a hatpárti baloldal összefogás miniszterelnök-jelöltje több fórumon is arról beszélt, hogy mindig az embereknek kell megfizetni a háború árát, nem pedig az állatoknak, a növényeknek vagy a gombáknak. Az államtitkár szerint azonban

Márki-Zay szavai éppen annyira érzéketlenek, mint amennyire veszélyesek, hiszen köztudott, a baloldal fegyvereket küldene a hadszíntérre és elzárná a gázcsapokat is.

Ezt a napokban is megerősítették, amikor egyoldalúan támogatták az ukrán elnök követeléseit a gázimport leállításával és a fegyverküldéssel kapcsolatban – mutatott rá.

A kormánypárti politikus szerint ha a baloldalra hallgatnánk, akkor hazánk azonnal belesodródna a háborúba. Ezzel szemben a kormány álláspontja egyértelmű: egyáltalán nem szükségszerű, hogy mi fizessük meg ennek a háborúnak az árát.

Ez nem a mi háborúnk, nem mi okoztuk és nem is szeretnénk belesodródni. Ez azt is jelenti, hogy április 3-án a háborúról és a békéről is döntünk

– húzta alá.

A Facebookon közzétett videójában Dömötör Csaba továbbá kiemelte, hogy mivel az „ellenfeleink összeálltak", bárhol szoros verseny alakulhat ki a jövő vasárnapi országgyűlési választáson, pár száz vagy pár tucat szavazat is döntő lehet. Éppen ezért a következő napok a személyes megkeresésről szólnak – közölte az államtitkár, jelezve: minden beszélgetés, minden kézfogás, minden telefonhívás számít.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: Mirkó István)