Feljelentést tett a Nemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) feljelentést tett a mai sajtóhírekben szereplő, útszélre dobott levélszavazatokkal kapcsolatban – közölte lapunkkal az NVI.

A Nemzeti Választási Iroda ismeretlentettes ellen feljelentést tett arra tekintettel, hogy a mai napon a sajtóban megjelent képfelvételek szerint Marosvásárhely mellett az útszélre több, már kitöltött szavazólapot dobtak ki.

További tájékoztatás várhatóan az eljárás későbbi szakaszában adható.

A Nemzeti Választási Iroda a fentiekre tekintettel is felhívja a levélben szavazásra jogosultak figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése (279. §) szerint a szavazási levélcsomagot a személyes kézbesítés mellett egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítéssel is le lehet adni. Ezért a levélcsomag átadásakor a választónak kiemelt figyelmet kell fordítania a bizalmas küldeményre, hogy az iratok biztonságban vissza is érkezzenek a későbbiekben az NVI-hez.

Az iroda szintén felhívja a levélben szavazók figyelmét, hogy szavazási levélcsomagjukat a személyes leadás mellett postai úton is célba juttathatják, ez szintén garantálja, hogy a feladott küldemény sértetlenül megérkezzen. A levélszavazatot és a szavazási iratot tartalmazó borítéknak előbbi esetben a választások lezárásáig, tehát április 3-án 19.00-ig meg kell érkeznie az NVI-hez.