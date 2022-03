Háborúba vinné Magyarországot a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal + videó

Potocskáné magyar katonákat küldene a frontra

A baloldali pártok közül a Jobbik sem maradt ki a háborús hangulatkeltésből. Alelnökük és egyben képviselő-jelöltjük Potocskáné Kőrösi Anita március elején Ádándon egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy magyar katonákat küldene a frontra – tette hozzá az Origo.hu.

A baloldal országgyűlési képviselő-jelöltje a következő fejtegetésbe bocsátkozott:

Hogyha van egy háború, amiben a NATO részt vesz, akkor ott természetesen neki mennie kell és harcolnia kell, de nem a civil embereket küldjük (…) hát nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne.

Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék (…). Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba. Mert ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta.”

Fegyvereket és magyar katonákat is küldene az ukrajnai háborúba Kendernay János, az LMP korábbi társelnöke. A tavalyi baloldali előválasztáson sikertelen politikus egy február 27-i Facebook-bejegyzéséhez írt kommentre reagálva úgy fogalmazott:

MZP azt állította és állítja helyesen, hogy amennyiben a NATO közösen úgy dönt, akkor megy katona és fegyver is (...) „És nem egy-két nyugati állam (szállít – a szerk.) már fegyvereket is Ukrajnába. Nagyon nem csodálkoznék azon, ha Magyarország is hasonlóan cselekedne.

Iványi Gábor lelkész, egykori SZDSZ-es politikus - akinek a neve korábban a baloldali összefogás köztársasági elnök-jelöltjeként is felvetődött – a március 15-i baloldali rendezvényen szégyennek minősítette, hogy a kormány nem küld fegyvereket Ukrajnának.

Az eddigi legnyilvánvalóbb háborúpárti nyilatkozatok egyértelműen igazolják, hogy ha a baloldalon múlna, háborús veszélybe sodorná Magyarországot.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Baloldali nagygyűlés (Fotó: Havran Zoltán)