Határtalan segítség

A nagyszabású segélyprogram Kárpátalján hat járást érint, ott mintegy száz helyszínen támogat majd menekülteket befogadó helyeket és közösségeket az Ökumenikus Segélyszervezet. A segítségnyújtást Kárpátalján túlra is kiterjesztik Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Csernyivci, Dnyipro, Zaporizzsja, Harkiv, Poltava és Cserkaszi városaira, valamint azok térségére.

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta, hogy a segítségnyújtást minden esetben alapos helyszíni felmérések, illetve koordináció előzi meg. Kiemelte: az igények felmérése arra is lehetőséget ad, hogy a befogadó közösségek egyéni problémaira, szükségleteire is gyorsan, jellemzően helyi beszerzéssel reagáljon a Segélyszervezet. Ezáltal több befogadóközpontot támogatnak mosógépekkel, hűtőszekrényekkel, bojlerekkel, háztartási kisgépekkel, alváshoz, vagy a gyermekek ellátásához szükséges eszközökkel – tette hozzá.

A segélyprogram részeként a menekülteket egyénileg is támogatják akár készpénzzel is, de számos helyszínen indul pszichoszociális segítségnyújtás is. A Segélyszervezet ugyanakkor több térségben is szorosan együttműködik azzal a helyi partneri hálózattal, amit a 2014-ben kirobbant kelet-ukrajnai harcok után épített ki. A két központ továbbra is Beregszász és Lviv lesz, ahol jelentős kapacitásbővítést és infrastrukturális fejlesztést valósítanak meg. Beregszászon új raktárbázist, Lvivben pedig új nemzetközi humanitárius központot és az ahhoz tartozó logisztikai bázist alakítanak ki. A két helyszínen összesen több mint 50 munkatárs és önkéntes dolgozik majd.

Tevékenységükkel egyébként kezdettől főként Ukrajnára koncentráltak, mert bár Kárpátalján, illetve Nyugat-Ukrajna nagy részén béke van, a háború eleje óta folyamatosan érkező belső menekültek ellátása egyre nagyobb feladatot jelent. Kárpátalján a belső menekültek száma már elérheti a több százezret. Emellett a Segélyszervezet az elmúlt négy hétben jelentős szerepet vállalt az úton lévő menekülők támogatásában is a határ mindkét oldalán. Segítségpontokat működtet Asztélynál és a Liszt Ferenc Repülőtéren, valamint részt vesz a BOK-csarnokban kialakított fogadóközpont karitatív szolgáltatásainak működtetésében. Emellett a Magyarországra érkező menekülteknek telefonvonalat hozott létre, ahol anyanyelvükön kapnak segítséget a szállástaláláshoz.

A következő három hónapban megvalósuló ukrajnai segélyprogram összértéke meghaladja az egymilliárd forintot. Az összeg az Ökumenikus Segélyszervezet hazai adománygyűjtése mellett a Magyarország Segít programban biztosított célzott állami források, illetve nemzetközi donorok felajánlásainak köszönhetően gyűlt össze. A Segélyszervezet ugyanakkor továbbra is folytatja az adománygyűjtést saját honlapján és a 1353-as adományvonalon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mónus Márton)