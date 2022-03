Horváth József: Nyilvánvaló, hogy szándékos támadás történt

Minden egyes olyan eseményt – egy héttel a választások előtt –, amely alkalmas arra, hogy megzavarja a választások tisztaságát, illetve az ország rendjét, nyugalmát, azt kiemelt biztonsági kockázati tényezőként kell kezelni

– mondta lapunknak Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a jobboldali médiumokat ért hekkertámadásról. Szerinte nyilvánvaló, hogy szándékos támadás történt a jobboldal mellett álló felületek ellen. Arra a felvetésre, hogy e mögött állhat-e a Bajnai Gordon és Ficsor Ádám-féle DatAdat, Horváth József úgy fogalmazott, nem valószínű, mert nekik más a profiljuk.

Ezek a cégek a befolyásolás és az adatgyűjtés, speciális adatkezelés irányában dolgoznak. Az ilyenfajta támadások, ha nem is teljesen más szaktudást igényelnek, de egy más szubkultúra. Sok esetben pedig másfajta technikai háttér is szükséges egy terheléses támadáshoz

– mondta a biztonságpolitikai szakértő. Hangsúlyozta ugyanakkor,

az nem zárható ki, hogy a terheléses támadást megrendelő hasonló körben keresendő, mint akik vezetik, alkalmazzák a DatAdat cégcsoportot, de ilyen hekkelésre a világon sok cég piaci alapon vállalkozik.

Horváth József azt is elmondta, a nyomozás során kérdéses, hogy mennyire voltak profik, akik mindezt csinálták. – Egy terheléses támadáshoz jelentős hardverkoncentráció kell. Ha ezt professzionálisan, előre felkészülve hajtották végre, akkor nehéz a dokumentálás és az elkövetők bizonyítása. Viszont, ha ezt gyorsan, hirtelen ötlettől vezérelve, pár nappal a választások előtt dobták be, lehet esély arra, hogy olyan nyomokat is tudnak rögzíteni az informatikai eszközökön, melyek segíthetnek behatárolni az elkövetőket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Gleb Shabashnyi)