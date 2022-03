Németh Zsolt: Magyarországnak és Lengyelországnak is célja Ukrajna békéje

Megemlékezést tartottak Budafokon a Memento Szmolenszkért emlékműnél a lengyel–magyar barátság napja alkalmából. A rendezvényen részt vett Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete, Németh Zsolt helyi országgyűlési képviselő, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester, Pawel Cebula minorita szerzetes, Krzysztof Grzelak, a budapesti lengyel templom plébánosa, Maciej Szymanowski, a lengyelországi Felczak Alapítvány igazgatója és Kállainé Jakab Ágota, a XXII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.

Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd felidézte, hogy 2018 áprilisában tartottak először a helyszínen megemlékezést. A Memento Szmolenszkért emlékmű akkori avatóünnepségét megtisztelte jelenlétével Jaroslaw Kaczynski, a Lengyel Köztársaság volt miniszterelnöke és Orbán Viktor kormányfő is.

Az emlékművet a magyar kormány, a Fővárosi Közgyűlés és Budafok-Tétény önkormányzata emelte a szmolenszki tragédia áldozataira emlékezve és a lengyel–magyar barátság tiszteletére.

Németh Zsolt az ünnepségen hangsúlyozta: a szmolenszki áldozatokra emlékezni nemcsak lengyel, hanem magyar ügy is, hiszen a magyar–lengyel barátság a szolidaritásra épül, amely mindig velünk volt a történelem nehéz időszakaiban. Így volt ez a középkorban, a népek tavaszán 1848–49-ben és a XX. században is – fogalmazott a dél-budai 18-as választókörzet fideszes országgyűlési képviselőjelöltje. A képviselő felidézte az 1920-as visztulai csodát, amikor magyar támogatással védte meg Lengyelország a szabadságát, illetve az 1938-as évet, amikor a Molotov–Ribbentrop-paktum után százezer számra fogadott be Magyarország lengyel menekülteket. Természetesen a politikus megemlítette 1956-ot is, amikor a lengyelek és a magyarok szándékai összeértek a kommunista diktatúra elleni harcban.

A mai háborús helyzetre utalva kijelentette, Magyarország, Lengyelország és egész Európa célja Ukrajna békéje és függetlensége. Az egész nyugati világ is ezért aggódik. Németh Zsolt felidézte, hogy Orbán Viktor március 15-én úgy fogalmazott: legyen béke, szabadság és egyetértés! A kormány tehát azt szeretné, hogy legyen béke, vagyis szűnjön meg a katonai agresszió, legyen szabadság, vagyis Ukrajna legyen szuverén állam, és ebben is legyen egyetértés a NATO-ban, illetve az Európai Unióban, ahol fontos tárgyalások következnek.

A megemlékezésen Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete kiemelte: a budafoki emlékmű az első a világon, amellyel a szmolenszki áldozatokra emlékeztek, a felállítása még a varsóit is megelőzte néhány nappal. A diplomata a lengyel–magyar barátság szimbólumának is nevezte a Lech Kaczynskinek és a repülőgép-szerencsétlenség további 96 áldozatának emléket állító budafoki emlékhelyet. Mint mondta, az itteni emléktábla arra is emlékezteti őt, hogy

Lech Kaczynski akkor lett híres, amikor 2018-ban, az orosz–grúz háború idején megjósolta a mostani fejleményeket. A nagykövet Lengyelország nagy barátjának nevezte Németh Zsoltot, és sikert kívánt neki az országgyűlési választásra.

A rendezvényen a budafoki Nádasdy Táncegyüttes tagjai kalotaszegi táncokat adtak elő, az Anima Polonica régizene együttes tagjai pedig lengyel népdalcsokorral kedveskedtek a jelenlévőknek, akik koszorúkat és virágokat helyeztek el a Memento Szmolenszkért emlékműnél.