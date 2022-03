Nyoma sincs a baloldal programjának

A programbemutatót halasztjuk, a közös lista bejelentése után esedékes

– közölte a múlt héten Márki-Zay Péter a Telex.hu-val. Ismert, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje még február 13-án, a Partizánnak adott interjúban állította azt, hogy február 17-én hivatalosan is bemutatják az ellenzéki pártok választási programját. Később Márki-Zay az ATV Egyenes Beszéd című műsorában ezzel szemben kijelentette, hogy február 25-én mutatja be programját a szivárványkoalíció pártszövetsége, majd azt mondta, kell még néhány nap, hogy „egy jól kommunikálható kis füzetecskébe összefoglalják az anyagokat.” Mindezek ellenére továbbra sem adta közre hivatalos programját a hatpárti összefogás.

A baloldal késlekedése azért is furcsa, mert még január első napjaiban Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Szabad Európának adott interjújában azt állította, hogy a program kilencven százalékában már megszületett a konszenzus. Ennek viszont ellentmond az, hogy Márki-Zay még február közepén is arról beszélt, a program egységbe foglalása még bőven zajlik.

A szivárványkoalíció pártjai még 2021 elején állapodtak meg abban, hogy összehangolják a terveiket, majd közreadtak egy hat pontot tartalmazó tervezetet, amire azonnal kormányprogramként hivatkoztak. Ezt követően tavaly nyáron vált nyilvánossá az a Közös Alap névre elkeresztelt programvázlat, amit a hat párt már együtt állított össze. Ebben meglehetősen vázlatos formában mutatták be azokat az irányokat, amelyekre a hat párt alapozni kívánja az együttműködését, de az anyag a baloldalon gyakran hangoztatott ígéreteken túl (mint például az elszámoltatás vagy az alkotmányozás) konkrétumokat nem tartalmazott. Következő körben, az előválasztás után arról szóltak a hírek, hogy Márki-Zay Péter vezetésével már „kormányprogramot” készít a baloldal, amelyhez az említett Közös Alap szövegét használják fel, de ebből azóta sem látni semmit.

Nem meglepő, hogy a baloldal ilyen lassan halad a program megalkotásával, mert a közös választási lista is csak az utolsó pillanatban készült el. Ahogy azt lapunk is megírta, a pártok hetekig egyetlen mandátum sorsán vitáztak.

A baloldal szervezetlenségét mutatja az is, hogy a saját népszavazási kezdeményezésük is kudarcba fulladt, miután a Fudan Egyetem ügyéről, illetve az álláskeresési járadék meghosszabbításáról szóló referendumhoz szükséges aláírásokat nem sikerült időben összegyűjteni. Ezzel lehetetlenné vált a baloldal terve, hogy az országgyűlési választásokkal egy időpontban tarthassák meg a népszavazásukat.

Eddig leginkább a baloldal közös kormányfőjelöltjének a megszólalásaiból lehetett megtudni, hogy pontosan mire készülne a hatpárti koalíció, amennyiben hatalomra kerülne.

Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péter korábban ostobaságnak nevezte a rezsicsökkentést, valamint támadta a gyermekvédelmi törvényt is. Emellett Hódmezővásárhely polgármestere alábecsüli az illegális migrációból adódó veszélyeket és kockázatokat is, szerinte egy „kanadai típusú, szereteten és elfogadáson alapuló” társadalomra lenne szükség Magyarországon. Ezen kívül az egészségügy kapcsán is jelentős változásokat hozna Márki-Zay kormányzása, a fizetős egészségügyről korábban azt mondta, hogy „álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet, nincs olyan, hogy ingyenes egészségügy”.

