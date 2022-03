Többmilliárdos iskolafejlesztés a XVI. kerületben

A kormány 2014-ben döntött arról, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részeként országszerte tantermeket, tornatermeket, tanuszodákat és komplett iskolákat létesít, amelyek beruházója az állami tulajdonú Beruházási Ügynökség. A XVI. kerület legrégebbi, 1884-ben alapított iskolájának felújításáról és bővítéséről 2020 decemberében döntött a kormány. A két feladatellátási helyből álló intézmény alsós tanulóinak helyet adó épület rekonstrukcióját alig egy év alatt hajtották végre.

Fotó: Mészáros Tibor

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog

– idézte Szent-Györgyi Albertet az államtitkár, utalva az iskola feladatára, ami kiemelt szerepet tölt be a tehetség felszínre hozásában, a fiataloknak való útmutatásban, hogy felnőttként tudásuknak, képességeiknek és elvárásaiknak megfelelő munkát tudjanak végezni.

A Szent-Györgyi iskolával kapcsolatban Juhász Roland elmondta, hogy összesen 3000 négyzetméternyi terület épült, vagy újult meg, így az intézményben már tizenöt tanteremben és két csoportszobában folyhat oktatás. Emellett épült egy 464 négyzetméteres, sportpadló burkolatú tornaterem, illetve egy melegítőkonyha, egy étterem, egy könyvtár és öltözők is a diákok rendelkezésre állnak. Az A épület egy 1600 négyzetméteres, látványos, fából készült tetőszerkezetet kapott, a C épületet elbontották és a helyén parkosítottak, a D épület felújítása is hamarosan befejeződik, és napelemmel is bővül az intézmény, vagyis a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vették – tette hozzá.

Az államtitkár beszélt még arról is, hogy a szükséges iskolabútorokat, sporteszközöket, konyhatechnológiai berendezéseket és informatikai eszközöket is biztosította a kormány mintegy 250 millió forint értékben. Megköszönte ugyanakkor az országgyűlési képviselő és a polgármester együttműködését, akik a járvány idején is támogatták felújítást. A gyerekekhez szólva kiemelte ugyanakkor, hogy nagyon a nyelvtanulás, az utazás és a tapasztalatszerzés.

Az egész világ lehet az otthonunk, de soha ne felejtsük el, hogy ez az ország a mi hazánk, itt érezzük igazán jól magunkat – zárta beszédét Juhász Roland.

Szatmáry Kristóf, a kerület kormánypárti országgyűlési képviselője elmondta, hogy a felújítást azért kezdték el, mert a Szent-Györgyi volt a kerület egyetlen olyan iskolája, aminek nem volt megfelelő tornaterme, majd megvalósulhatott a rendszerváltás utáni legnagyobb köznevelési beruházás a XVI. kerületben.

Ennek részeként összesen 2,6 milliárd forintból kívül-belül megújult az oktatási intézmény, ahol olyan környezet fogadja a fiatalokat és a pedagógusokat, amely méltó a kerülethez és méltó a XXI. századhoz

– emelte ki az országgyűlési képviselő, aki megköszönte az állam támogatását és a beruházó munkáját.

A jövő olyan lesz, mint amilyen a ma iskolája – idézte Szent-Györgyi Albertet Szatmáry Kristóf is, aki bízik abban, hogy ha a ma iskolája ilyen gyönyörű szép, ilyen tehetséges fiatalok járnak ide, akiket ilyen odaadó pedagógusok tanítanak, akkor nagyon szép jövő vár ránk.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy ez a soha nem látott beruházás egy örömünnep, mert korábban az önkormányzat erejéhez mérten minden évben felújított egy iskolát, egy óvodát és egy orvosi rendelőt, de soha nem volt a kerületnek annyi pénze, hogy olyan nagyot merjenek álmodni, amekkorát most az állam álmodott az Észak-Pesti Tankerületi Központtal közösen. Kiemelte, hogy itt az állam jó gazda volt, és jó helyen van az állami fenntartásban az iskoláknak ezen része, hiszen az önkormányzatok feladatát átvállalva, most már az állam is befektet az iskolákba nemcsak vidéken, hanem Budapesten is.

Fotó: Mészáros Tibor

Nem csak szlogen az, hogy Magyarország előre megy, nem hátra, hanem itt a XVI. kerületben ez kézzelfogható valóság lett. Biztos vagyok benne, hogy ez még csak a kezdet, ami az oktatási intézmények felújítását jelenti, és az önkormányzat támogatni fogja az állam iskolafelújítási terveit a XVI. kerületben

– hangsúlyozta a polgármester majd arra kérte a diákokat, hogy tanuljanak jól és vigyázzanak a megszépült iskolára, amit Urbán Gábor plébános áldott meg, Végül Szatmáry Kristóf átadta az intézmény jelképes kulcsát Tóth András igazgatónak. Az átadón a diákok elénekelték az intézmény indulóját és köszöntő verset is mondtak.

Borítókép: A felújított Szent-Györgyi Általános Iskola épülete (Fotó: Mészáros Tibor)