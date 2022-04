A Miskolci Egyetem sportolási lehetőséget ajánl a menekülteknek

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora arról számolt be lapunknak, hogy a Máltai Szeretetszolgálattal közösen az egyetem négy pontján gyűjtenek adományokat, főként tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket, amiket a szeretetszolgálat önkéntesei juttatnak el a rászorulóknak.

A Máltai Szeretetszolgálat Miskolcon is működtet egy otthont a menekült családok számára, akik közül többen már hetek óta a városban tartózkodnak. Azért, hogy ezt a bezártságot egy kicsit komfortosabbá tegyük, felajánlottuk nekik az egyetemi sportinfrastruktúra használatát, amit mostantól péntekenként vehetnek igénybe. A gyerekeknek hoztunk egy terápiás kutyát és édességet is kaptak.A sportcsarnokban egyébként a játék és a sportolási lehetőség mellett wifi is rendelkezésre áll, vagyis az ide látogatók az otthon maradt családtagjaikkal is felvehetik a kapcsolatot.

A rektor beszélt arról is, hogy külön számlaszámra várják a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolának szánt felajánlásokat, korábban pedig egy jótékonysági koncertet is szerveztek a Bartók Béla Zeneművészeti Kar kollégáival, és az összegyűlt adományokat szintén az intézménynek juttatták el.

Mindezek mellett az Ukrajnából érkezett hallgatókat vagy oktatókat igyekeznek integrálni az oktatásba és kollégiumi férőhelyet is biztosítanak számukra – tette hozzá.

Horváth Zita beszámolt arról is hogy a közelmúltban az intézmény elnyerte a családbarát címet. Emlékeztetett arra, hogy amikor 2020-ban rektor lett, megalkották az intézmény fejlesztési tervét, amelyben szerepelt a jó munkahelyi környezet és a családbarát egyetem megvalósításának célja, illetve készült egy egészségfejlesztési stratégia, amit az egészségügyi kar dékánja koordinált, és a családbarát egyetemmé válás ebben is megfogalmazódott. Elmondta, hogy korábban felvették a kapcsolatot a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalommal, amely civil szervezetként adományozhat családbarát címet. Ehhez azonban elég sok feltételnek kell megfelelni, ezért egy vizsgálat előzte meg a cím odaítélését – hangsúlyozta.

Az ünnepségen adtuk át az új, teljesen felszerelt baba-mama szobát, hogy azok a nappali vagy levelezős hallgatók, akik magukkal hozzák gyermeküket, a szünetekben el tudjanak vonulni velük. A védőnő szakos hallgatóink pedig vigyáznak a kicsikre, amíg az itt tanuló hallgatók órán vannak vagy a kollégáink dolgoznak – emelte ki a rektor, hozzátéve, hogy a családbarát egyetem fogalma ebben nem merül ki, hiszen a rugalmas vagy az otthoni munkavégzés lehetőségével is igyekeznek a munkavállalók komfortérzetét növelni.

Borítókép: Menekült gyerekek játszanak a Miskolci Egyetem sportcsarnokában (Fotó: Miskolci Egyetem)