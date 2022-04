A Telex főszerkesztőjének távozását követeli a Magyar Nemzeti Médiaszövetség

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elfogadhatatlannak, megengedhetetlennek és felháborítónak tartja azt a hírhamisítást, amit a különböző informatikai elemzések egyre világosabbá és egyre tagadhatatlanabbá tesznek. Nevezetesen azt, hogy a Telex hírportál minden etikai szabályt megszegve valótlan hírt terjesztett az állítólag Erdélyben elégetett állítólagos levélszavazatokról

– írta lapunk számára is eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. Úgy fogalmaztak, felháborítónak tartják és élesen elítélik a hírhamisítást, bármilyen indokból is kerüljön rá sor, és

felszólítják Dull Szabolcs főszerkesztőt, hogy vonja le a konzekvenciákat: kérjen bocsánatot és mondjon le.

Egyúttal felszólítják a Magyarországon tartózkodó választási megfigyelőket, hogy az újabb fejleményekre való tekintettel haladéktalanul végeztessenek el az ügyben egy a magyar sajtóban megjelent informatikai elemzéseket nemzetközileg is validáló vizsgálatot, a nemzetközi újságíró szervezeteket pedig arra kérik, hogy határolódjanak el az újságírói etika alapvető szabályait sem betartó honlaptól.

– Mint ismert, a baloldali hírportál azt a szenzációhajhász álhírt közölte, hogy Erdélyben félig elégett – természetesen a baloldalra leadott voksokat tartalmazó – szavazólapokat találtak. A legutóbb közölt informatikai elemzések nyomán kiderült, hogy a „hírt” februárban, sőt, egyes vélemények szerint már januárban elkészíthették a Telexnél, amelynek főszerkesztője először műszaki hibára hivatkozott, de mostanra világossá vált: hazudott – fogalmaztak.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a jelek arra utalnak, hogy akár már januárban is előkészíthették a kidobott levélszavazatokról szóló cikket a Telex felületén. A cikk eheti élesítése után Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely is arról posztolt, hogy választási csalás történt.