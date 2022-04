Hogyan mérsékelné az energiaárakat Orbán Viktor egész Európában?

Az európai energiaárak csökkentését célzó javaslatokat tett az uniós döntéshozóknak a magyar kormányfő szerdai nemzetközi sajtótájékozóján. Orbán Viktor elmondta: könnyebbséget jelentene a piaci szereplőknek és a vásárlóknak, ha ideiglenesen felfüggesztenék a szén-dioxid-kvótarendszert, szétválasztanák a nagykereskedelmi villamosenergia és a földgáz árát, illetve szüneteltetnék azt a kötelezettséget, amely szerint bioösszetevőt kell keverni az üzemanyagokba.Ezek megvalósítására azért van szükség a kormányfő szerint, hogy alacsonyabbak, kezelhetőbbek legyenek a végfelhasználók számára már szinte elviselhetetlen áram-, gáz- és üzemanyagköltségek – írja a VG.

ETS szénhidrogénkvóta-rendszer

Az ETS-rendszer azokat a vállalatokat bünteti szén-dioxid-kvóták kötelező vásárlásával, amelyek működésekor üvegházhatású gáz, mindenekelőtt szén-dioxid kerül a környezetbe. A kvótavásárlás közvetlen célja az, hogy a kvótavásárló vállalatok visszafogják a károsanyag-kibocsátásukat – így ugyanis kevesebbet kvótát kell venniük – végső soron pedig váltsák környezetkímélőbbre a technológiát.

Nem véletlen, hogy uniós szinten terítéken van az ETS rendszer kiterjesztése, ráadásul úgy, hogy a kötelezettség elérne egészen a lakosságig.

Ám miközben a fosszilis alapú energiatermelés és az ipari gyártás esetében az említett technológiaváltás idő- és költségigényes, a kvótavásárlás pluszkiadása azonnal jelentkezik, és gyűrűzik tovább a végtermékek árába. Ez a teher ideiglenesen megszűnne Orbán Viktor javaslatának elfogadása esetén.

A jelenlegi árkörnyezeten ugyanis az áram árának 20-25 százaléka a karbonkvótaköltség. Évente ez Magyarországon nagyjából 800 milliárd forint karbonköltséget eredményez, amelyet az energiatermelők a fogyasztókra hárítanak át magasabb áramár formájában. A jelenleg hatályos ETS-szabályozás alapján 2030-ig a költségvetésnek a kvótabevételekből és kvótaalapú egyéb alapokból becsülten 1 655 milliárd forint bevétele származik. A Fit for 55 csomag részletszabályai miatt a karbonköltség és a költségvetési bevétel is várhatóan emelkedni is fog – olvasható a portálon.