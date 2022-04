Kende Péter szerint hiteltelen a magyar baloldal

Az ATV hétfő esti, Egyenes beszéd című műsorában Lendvai Ildikó mellett Kende Péter vendégeskedett, és többek között arra a kérdésre igyekeztek választ adni a beszélgetés során, hogy miként politizáljon az ellenzék a Fidesz–KDNP negyedik kétharmados győzelme után.

Kende ekkor fakadt ki, és mondta el, hogy a magyar baloldal az ő szemében rendkívül ellenszenves.

– Azért is, mert nem mondanak le, azért is, mert beülnek – folytatta. Rámutatott ugyanakkor, hogy a fentieknél van még egy nagyobb baj is. Mint fogalmazott:

Egyikük sem hiteles. Nem hiteles emberek. Megszűnt az erkölcs.