További nyugdíjemelés mellett döntött a kormány

Július 1-jéig marad a benzinárstop és az élelmiszerárstop – erősítette meg a kormány döntését a 2018-2022-es kormányzati ciklus utolsó Kormányinfóján Gulyás Gergely, megjegyezve: amíg van rá mód és lehetőség, amíg a kőolaj és földgázellátás biztosított, újra és újra meg fogják vizsgálni az intézkedések fenntarthatóságát. A Miniszterelnökséget vezető miniszter továbbá bejelentette, hogy

július 1-től további 3,9 százalékos nyugdíjemelés lesz.

A tárcavezető tájékoztatása szerint öt százalékban határozták meg a nyugdíj emelkedését, azonban mivel ez a 8,9 százalékos jósolt inflációtól elmarad, mielőbb indokolt és szükséges a nyugdíjemelés. Ezért további 3,9 százalékos nyugdíjemelés lesz július elejétől, hat hónapra visszamenőleg – jelentette be a miniszter.

A bejelentések után Gulyás Gergely beszélt az európai uniós ügyekről is, kiemelve: vannak olyan területek, ahol Magyarország nem tud engedni. Mint mondta, április 3-án a Fidesz-KDNP politikai közössége olyan bizalmat kapott, amelyet egyetlen politikai erő sem kapott a rendszerváltoztatás óta, ezért ki kell maradni a háborúból, ami azt jelenti, hogy nem hazánk nem szállít fegyvereket és nem küld katonákat a háborúba. A miniszter kiemelte:

a háború árát nem szabad a magyar emberekkel megfizettetni, sőt mindazok az intézkedések, amelyekről eddig is beszámolt, is azt a céljt szolgálják, hogy a lehető legnagyobb mértékben tudják mentesíteni a családokat azok alól a káros következmények alól, amelyek együtt járnak a háborúval.

Véleménye szerint a világ illiberális irányba megy az eredeti, klasszikus liberalizmus iránya helyett, az ukrán elnök követelményei pedig a szólásszabadság korlátozását is jelentik.

Emellett – folytatta – volt egy népszavazás is, ami – bár közjogi értelemben nem érvényes – szintén az 1990-es első szabad választás óta soha nem látott véleményegységet tükrözött. Éppen ezért a jogszabályoknak a szexuális propagandát szigorúan tiltani kell a gyermekek esetében – rögzítette a tárcavezető. A kormány ezért nyitott arra, hogy ezt a szabályozást megvédjék egy esetleges törvénymódosítással, de ilyen javaslat egyelőre nincs.

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy megérkezett Brüsszelből a bizottságnak a kondicionalitási levele.

Ennek értelmében pedig semmilyen akadálya nincs a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírásának, mivel kizárólag olyan felvetések szerepelnek a levélben, amelyekről hónapok óta zajlik az egyeztetés.

Hozzátette, már ott is közös megoldást találtak, ahol egyébként a felvetés jogosságával nem értenek egyet.

Kérdésre válaszolva a a miniszter elmondta, hogy

a magyar egészségügy készen áll a sebesült ukrán katonák ellátására mindenféle korlátozás nélkül.

Emellett jelezte azt is, hogy a kormány már korábban is döntött arról, hogy az Ukrajnából érkezők számára szűrővizsgálatokat fognak biztosítani.

Azzal kapcsolatban, hogy május 31-én megszűnik az egészségügyi dolgozók felmondásai tilalma, Gulyás Gergely kiemelte: soha, eddig nem látott fizetésemelés történt az orvosoknál, az ápolóknál az elmúlt négy évben több mint 70 százalékos béremelést hajtottak végre, ezért nem vár tömeges felmondást.

A rezsicsökkentést érintő kritikákra reagálva a miniszter arról beszélt, az emberek többsége jónak tartja a rezsicsökkentést, a kormány törekszik ezek fenntartására. Megjegyezte, a hazánknak járnak az uniós források, bennünket megillető összegekről beszélünk – ezt azzal kapcsolatban szögezte le, hogy ettől függ, mekkora kompenzációt kell nyújtania a kormánynak a rezsicsökkentés finanszírozása miatt.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely érintette a V4-es országokat is, jelezve, hogy Oroszország megítélésének a kérdésében – különösen Lengyelországgal – mindig voltak nézetkülönbségek közöttük. Véleménye szerint azonban ezek az esetleges különbségek korántsem olyan hangsúlyosak, mint ahogy azt a média beállítja. Mint mondta, minden országnak az a törekvése, hogy ez a kapcsolat jól működjön, Magyarországnak pedig a lengyelekkel való kapcsolat kulcsfontosságú és a jó kapcsolat továbbra is adott. Arra, hogy az Alapjogokért Központ szerint Lengyelország és Magyarország közé éket szeretne verni az Európai Unió, Gulyás Gergely úgy reagált: nem lehetetlen, hogy léteznek ilyen motivációk.

A Magyar Nemzet kérdésére, amely azzal kapcsolatban hangzott el, hogy a baloldal nem tudott megegyezni az alakulóülést megelőző tárgyalásokon, Gulyás Gergely elmondta, bízik benne, hogy egyetértés fog születni, a frakciók közötti tárgyalásokról azonban Kocsis Máté frakcióvezető tud tájékoztatást adni.

El kell dönteni, hogy a baloldal, ami hirtelen hat párttá vált egy pártból és a most bejutott Mi Hazánk részt akarnak-e venni a parlament munkájában, vagy a politikai botránykeltésben érdekeltek.

– hangsúlyozta a tárcavezető. Lapunk egy másik, a gázellátással kapcsolatos kérdésére a miniszter kiemelte: nincs veszélyben a gázellátás, folyamatosan érkezik hazánkba és további kilenc európai ország is rubelben fizet az orosz gázért. Arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester jelezte, anyagi szempontból veszélyben lehet a fővárosi közösségi közlekedés, Gulyás Gergely úgy reagált: jogszabályok rögzítik azt, hogy milyen források illetik meg Budapestet. Szerinte a főváros nem panaszkodhat különösebben, hiszen a megjelölt és várt iparűzési bevétel és egyéb bevételek túlteljesültek. A miniszter továbbá reményét fejezte ki, hogy most, hogy Karácsony Gergely nem az országos politikával foglalkozik, ráér majd a fővárossal foglalkozni.

Arról miszerint saját környezetvédelmi minisztérium alakulhat-e, a tárcavezető úgy reagált: úgy is lehet jó döntéseket hozni, ha nincs önálló környezetvédelmi minisztérium.

Mint mondta, Magyarország a szén-dioxid kibocsátás-csökkentésre vonatkozó vállalásokat betartja, holott az osztrákok és a svédek például nem képesek erre. Szerinte az eredmények a fontosak, nem az, hogy újabb minisztériumot hozzanak létre. Gulyás Gergely a mostani kormányinfón továbbá megismételte, hogy az új kormány a május 16-ai héten alakul meg.

Ferenc pápa magyarországi látogatásának időpontjáról Gulyás Gergely közölte: Orbán Viktor Vatikánban tett látogatása után született döntés arról, hogy a szentatya hazánkba látogat-e, de erről a Vatikánnak kell beszámolnia.

A szombati Magyarországon tartandó oroszpárti tüntetés kapcsolatban, a miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány elítéli az orosz agressziót, de ha valaki a liberális jogállam híve, akkor tudomásul kell venni, hogy abban van egy gyülekezési jogról szóló törvény. Gulyás szerint a világ egyes részei nem fogadják el ezt,

a Fidesz azonban a klasszikus liberalizmus híve, így nem korlátozza a tüntetést.

A cél az, hogy senki ne maradjon munka nélkül – jelezte Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy a Tungsram tömeges elbocsátásokra készül csődközeli helyzete miatt.

Azzal kapcsolatban, hogy vajon politikai okok miatt nem kap Kübekháza és Hernádszentandrás támogatást a magyar falu programban a miniszter elmondta, a támogatottak között nagyon sok a nem kormánypártokat támogató település van, az, hogy nem politikai szempontok érvényesülnek, látszik a támogatottak összetételéből.

Az orosz-ukrán háborúra térve Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kiemelte: eddig több mint 640 ezer ember érkezett a háború elől Magyarországra. Az elmúlt napon 223 fő kért menedékes státuszt számuk most 18 ezer fő fölött van. Emellett vannak ideiglenes itt tartózkodásra érvényes igazolások, ez összesen 107 ezer embert érint.

Arra a kérdésre, miszerint megjelenhet-e például egy Stop, Russia! feliratú plakát Magyarországon? Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország szabad ország, ha valaki plakáthelyet vásárol, oda kitehet bármit.

A tárcavezető arra is kitért, hogy

a baloldalon és a hozzájuk tartozó médiumokon azt a hipokrita hozzáállást látja a gázszállítást illetően, mint az Európai Unió egészén. Szavai szerint kritizálják a kormányt, amiért Oroszországtól vásárolják a gázt, de az igazság az, hogy sehonnan máshonnan nem lehet ilyen összegért gázt vásárolni, a következő években pedig ez nem is fog változni. Ezzel szemben Európa több országáról is kiderült a Bloomberg cikke alapján, hogy kedvező áron vásárolják az orosz gázt, azonban mivel ők ezt az információt nem hirdetik, kedvezőbb megítélésben részesülnek a nemzetközi térben.

Gulyás Gergely a háborús cselekmények kapcsán továbbá kiemelte: a közvetlen katonai összeütközést el kell kerülni Oroszországgal. Mint mondta, a fegyverszállítás kapcsán különböző álláspontok vannak, Magyarország azonban nem fog fegyvereket szállítani.

Azzal kapcsolatban, hogy tervez-e Orbán Viktor Kijevi látogatást, Gulyás Gergely elmondta, nem tud ilyen tervről.

Bige László azonnali jogvédelmi kérelmére reagálva, a miniszter kiemelte: bírósági ügyről van szó és bíróságnak a jogszabálynak megfelelően kell elbírálni az ügyet.

A Moodys és az IMF előrejelzéséről Gulyás Gergely kifejtette: a kormány 5,9 százalékos növekedéssel számol, ugyanakkor a háború nem segíti a növekedést. A háború előtt várt növekedésnél gyengébb eredményekre kell számítani, ő azonban de az említett becsléseknél optimistább.

Gulyás Gergely végül a jogállamisági eljárás kapcsán arról is beszélt, hogy a bíróságok befolyásolására csak 2006-ban merült fel gyanú, hogy erre hivatkozik a Bizottság az például teljes abszurditás.

Borítókép: Gulyás Gergely a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)