Díjak az őszi vadászati világkiállításnak

Három kategóriában is díjat nyert az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás a világ rendezvényei­nek első számú versenyén, az idén 12. alkalommal megrendezett Global Eventex Awardson. A kiemelkedő szakmai szereplőkből álló zsűri a szakkiállítás (Trade Show) kategóriában ezüst-, a szakmai konferencia (Convention) és az audio­vizuális eszközök használata (Use of Audiovisual) kategóriákban pedig bronzéremmel jutalmazta a 2021-es budapesti világkiállítást.

A jelentős nemzetközi elismerésről kérdeztük Bors Richárdot, az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás szakmai igazgatóját, hogy miként értékeli az elért eredményt. Mint elmondja, nagyon fontos visszajelzés mindenkinek, aki részt vett a világkiállítás megvalósításában, hiszen a 33 nevező ország között a világ leggazdagabb vezető államai is jelen voltak, mint az Egyesült Államok, Kína, Olaszország, Németország és hosszan lehetne még sorolni. Ebben a rangos felhozatalban óriási eredmény, hogy Magyarország az élen szerepel. Úgy véli, hogy a 2016 óta tartó munka gyümölcse beérett, sorra érkeznek a pozitív visszajelzések. Példaként egy előző napi hírt említ: a magyar mozgóképfesztivál az egész estés dokumentumfilm kategóriában a Fekete István életét bemutató, A bereki ember című alkotást jelölte az idei díjazottak közé. Ennek a filmnek a létrejötte is kapcsolódik a világkiállításhoz, így büszkén gondolnak a sikerére. A film elérhető a Nimród vadászújság weboldalán, amit nemcsak azért érdemes megtekinteni, mert az egyik legnépszerűbb magyar szerző életéről szól, hanem fontos kordokumentum is egyben.