Felbolydult a román közélet Beke és Szőcs elismerésének hírére

Óriási romániai médiaérdeklődés és feszült hangulat kísérte a két politikai okból meghurcolt székely fiatalember, Beke István és Szőcs Zoltán díjátadóját

– erről számolt be lapunknak a Székelyföldről hazatérő idősebb Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Mint azt korábban megírtuk, a budapesti székhelyű, anyaországi és erdélyi vezetésű Vasvári Pál Polgári Egyesület közgyűlése 2019-ben döntött úgy, hogy a Vasvári Pál-díjat Beke Istvánnak (alsó képünkön) és Szőcs Zoltánnak adományozza. Felkérték akkor idősebb Lomnici Zoltánt, a Vasvári Pál-díj korábbi kitüntetettjét, hogy adja át a politikai foglyoknak az elismerést. Ezt a börtönben nem tehette meg, csupán a kitüntetés fotóját mutathatta meg Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak.

A terrorizmus vádjával elítélt két fiatalembert azonban tavaly júliusban szabadon engedték, miután mindketten letöltötték a börtönbüntetésüket. Így most lehetőség nyílt arra, hogy idősebb Lomnici Zoltán, Tóth Kálmánnal, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökével, végre átadhassa a díjat Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak.

Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa

– A román sajtó és politikum az előzetes híradások alapján kiemelt eseményként kezelte a civil szervezet díjátadását, még a román 1-es televízió is eljött a rendezvényre. Sőt, igyekeztek a magyar köztársasági elnököt is belekeverni a történetbe, helyben arról szóltak a hírek, hogy Novák Katalin is jelen lesz az eseményen, noha erről természetesen szó sem volt – mondta el idősebb Lomnici Zoltán. A volt főbíró szerint az események azt mutatják, hogy a trianoni békediktátum után több mint száz évvel még mindig fortélyos félelem munkál a románokban, ezért is indult hisztériakeltés a mostani díjátadás kapcsán is. Idősebb Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy amíg a két fiatalember börtönben volt, mindent megtettek a kiszabadításukért, kegyelmi kérvényt is benyújtottak, de a román állam hajthatatlan volt.

Ezzel a román jogállamiság megmérettetett, és könnyűnek találtatott

– emelte ki a volt főbíró.

Borítókép: Szőcs Zoltán átveszi a díjat idősebb Lomnici Zoltántól (Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa)