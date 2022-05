Ismét elnapolták Simon Gábor perét

Tovább húzódik az MSZP volt elnökhelyettesének, második emberének, Simon Gábornak hat éve megkezdett pere a Fővárosi Törvényszéken.

Ma ugyanis ismét el kellett halasztani (június 7-re) a tárgyalást betegség miatt. Mindezt azután, hogy harmadszor is újrakezdték az ügy tárgyalását a második bíróváltás után. A tervek szerint május 3-án folytatódott volna a harmadszor is újrakezdett per bizonyítási eljárása, méghozzá az igazságügyi könyvszakértő ismételt meghallgatásával. Ugyan a meghallgatáshoz a vád nem ragaszkodik, ám a védelem igen, mivel álláspontja szerint a szakértő egyebek mellett számszaki hibákat követett el, így szakvéleménye szerintük használhatatlan. A védelem máris indítványozza új könyvszakértő kirendelését. Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a védelem már a tárgyalás korábbi szakaszában vitába szállt az igazságügyi könyvvizsgálóval. Vitájuk lényege, hogy

a vádbeli időszakban volt-e a vezető szocialista politikusnak bármilyen bevétele a képviselői, állami vezetői juttatásán túl vagy sem. A szakértő szerint nem volt, így a külföldön parkoltatott teljes összeg tisztázatlan eredetű, a védő és a vádlott szerint azonban volt. A látszólag számháborúnak tűnő eljárás a költségvetési csalás pontos összegének megállapítása miatt szükséges.

Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a törvényszék − és a nyilvánosság − előtt továbbra is tisztázatlan a baloldali vezető politikus külföldi számláin talált százmilliók eredete. Maga

Simon a vádlotti vallomásában arról beszélt, hogy a tetemes összeg az érdekeltségébe tartozó cégektől származik. Ezt azonban a szakértő nem tudta megállapítani.

Február 18-án volt nyolc éve, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) gyanúsítottként hallgatták ki költségvetési csalás miatt Simon Gábort. A KNYF első gyanúsítását aztán vádiratba is foglalták, ennek lényege, hogy Simon Gábor rövid idő alatt 267 millió forint bevételt szerzett, ami után nem fizetett személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást, ezzel 128 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Ez a gyanúsítás, majd vádpont tovább bővült a politikai kalandorként ismert Welsz Tamás 2014. márciusi, furcsa öngyilkossága után, miután a hagyatékából mások mellett Simon Gáborra nézve is terhelő dokumentumok kerültek elő. Eszerint Simon édesanyja leánykori vezetéknevét használva Gabriel Derdák néven kiállított hamisított bissau-guineai diplomata-útlevél került elő, amivel Simon vádlott-társa negyvenmillió forintos számlát nyitott egy budapesti pénzintézetben. (A vádlott-társat időközben elítélték, így már nincs benne az ügyben.) Felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással is megvádolták Simont, valamint nyolcrendbeli hamis magánokirat felhasználásával. Ez utóbbiból három a politikus valótlan tartalmú vagyonnyilatkozata miatt történt, Simon ugyanis a svájci és az osztrák számlákon heverő, több mint 570 ezer eurót és 160 ezer dollárt nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában, ugyanakkor a külföldi bankokban sajátjaként nyilatkozott róluk.

Borítókép: Simon Gábor, az MSZP volt második embere (Fotó: PestiSrácok/Horváth Péter Gyula)