Légüres térbe került Márki-Zay Péter

A hódmezővásárhelyi polgármester most próbál a baloldalon helyet csinálni magának, az elmúlt években megszokott stratégiát követve újabb pártot létrehozni, de korábbi szövetségesei rövid úton leszámolnának vele, és erre van is esélyük– mondta Tóth Erik, aki szerint Márki-Zay politikai hátországa instabil, hiszen legrégebbi bizalmasai is ellentmondanak neki az utóbbi időben. – Ráadásul – mint fogalmazott – az idő is szorítja őt: két év múlva önkormányzati és EP-választásokat tartanak, addigra kellene főnixmadárként feltámadnia úgy, hogy a legerősebb ellenzéki párt vezetője már korábban megküldte számára a selyemzsinórt. – Innen szép győzni – jegyezte meg az Alapjogokért elemzője.

Tóth Erik úgy látja, az egyik legmélyebb törésvonal jelen pillanatban Gyurcsány és a csúfosan leszereplő Márki-Zay között húzódik, amely már a választás éjszakáján is látható volt, amikor a baloldali pártok által cserben hagyott Márki-Zayt a DK elnöke rögtön bűnbakká és egyedüli felelőssé tette meg. – Rá­adásul még miniszterelnök-jelöltként ő maga is azt szorgalmazta, hogy Gyurcsány lépjen egyet hátrébb, és ne vegyen részt az országos politikai kampányban, de Dobrev Klárát is többször illette komoly kritikával – idézte fel Tóth Erik, aki szerint a politikai realitás most az, hogy a legnagyobb baloldali frakcióval rendelkező és a legerősebb országos ellenzéki infrastruktúrával bíró Gyurcsány házaspár inkább abban érdekelt, hogy a földbe döngöljék Márki-Zay Pétert. – Számára országos politikai szerep jelenleg nem képzelhető el, az viszont látszik, hogy a polgármesteri székből menekülne, miután április 3-án elfogyott mögüle a városban is a többség – emelte ki az elemző.

Arra a felvetésre, mi várhat a baloldalra és Márki-Zayra a következő EP-választáson, az elemző úgy fogalmazott, nem elsősorban a hódmezővásárhelyi polgármestertől függ, mi lesz az ellenzéki összefogás pontos koreográ­fiája két év múlva. – Az EP-választás arányos listás választási rendszere ­miatt elképzelhető, hogy az ellenzéki formációk egyfajta erőfelmérésként külön indulnak majd. Ezzel a forgatókönyvvel a legjobban Gyurcsány Ferenc járna, csakúgy, mint 2019-ben, amikor a DK jó eredményt ért el önmagához képest – mondta az elemző. Hozzátette, Márki-Zay formálódó politikai ambícióit akkor tudná érvényesíteni, ha 2024 elejére jól látható társadalmi támogatottsággal rendelkező pártot hozna létre. – Amíg ez nem következik be, Márki-Zaynak sem szava, sem ereje nem lesz beleszólni Gyurcsány Ferenc stratégiá­jába – hangsúlyozta Tóth Erik.

MEGTARTJÁK MAGUKNAK

A Mediaworks Hírcentrumának kampányban rögzített felvételén jól hallható, hogy nyilvános politikai eseményeken, központi kampányra hivatkozva, gyűjtöttek adományokat az aktivisták. Hárommilliárd forint, nagyjából ennyiből kampányolt az ellenzék – legalábbis ezt mondta Márki-Zay Péter most a Mediaworks Hírcentrumának. Arról is beszélt, hogy adományokból közel kétmilliárd forint jöhetett össze, ezen belül mikroadományokból négyszázmillió forint. A politikus leszögezte: ugyan nem tudják még, hogy pontosan mekkora összeg maradt meg, de a summát nem áll módjukban visszafizetni az adományozóknak, de a pártoknak sem juttatnak belőle. Ugyanakkor Márki-Zay pártot sem ebből fog alakítani. Kész Zoltán, Márki-Zay bizalmi embere a napokban azzal állt a nyilvánosság elé, hogy szeretné, ha Márki-Zay elszámolna a kampánypénzekkel. A volt miniszterelnök-jelölt szerint Kész Zoltán üzleti kérdésként tekintett a kormányváltásra, és azt is el tudja képzelni, hogy valami pozíciót szeretett volna kapni.