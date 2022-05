Megszelídült a világjárvány

Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a koronavírusos megbetegedések száma Magyarországon, valamint a járvány következtében elhunytak száma is mérséklődött. A Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint a hétvégén 2183 új fertőzöttet igazoltak, valamint 65, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

Közben a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 808 061 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 48 873 főre csökkent. Szintén pozitív, hogy már csak 1310 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig összesen negyvenen vannak lélegeztetőgépen.

A kedvező járványhelyzet ellenére azonban a lakosság immunizálása a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is folytatódik, péntekenként pedig továbbra is oltási akciónapokat tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is igényelhetők a védőoltások. A koronavírus továbbra is az oltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is arra kérik, oltassák be magukat.

A napokban Rusvai Miklós víruskutató az InfoRádiónak nyilatkozva szintén rámutatott, hogy

a koronavírus jócskán megszelídült, őszre azonban még várható egy hatodik hullám, az viszont a szakemberek véleménye szerint már csak náthajárvány lesz, tehát az influenzánál is enyhébb.

A szakember úgy véli, hogy a Covidnak köszönhetően jelentős számban fognak jelentkezni a légzőszervi megbetegedések, de ez az egészségügynek, illetve a lakosságnak már nem fog akkora megterhelést jelenteni, mint a korábbiakban. Rusvai Miklós végül reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség intézkedésekre, lezárásokra és korlátozásokra, maximum bizonyos helyeken a maszkviselést vezetik be.

Fotó: Bach Máté