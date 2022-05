Dúró Dóra napirend előtt arról beszélt: az alaptörvény hiába mondja ki, hogy a magzati korú gyermekeket a fogantatás pillanatától védelem illeti meg, szerinte ez csak üres mondat. A Mi Hazánk képviselője hangsúlyozta: pártja meggyőződése, hogy ettől a pillanattól kezdve a magzatnak ugyanannyi méltósága van, mint bármelyik embernek, de ugyanennyi joga nincsen. – Nem szeretnék senkit megbélyegezni, azonban minden megfogant magyar gyermek közkincs, és a nem kívánt terhességekből is kívánt gyermekek születnek – fogalmazott. Szerinte az anyákat is fel kell szabadítani, érezniük kell, hogy a politika, a kormány mellettük áll, ha bárki is presszionálja őket abortuszra. A Mi Hazánk szerint ezért az abortusz elvégzése előtt minden anyával meg kellene hallgattatni a magzat szívhangját, hogy ő „legalább az utolsó szó jogán üzenjen a sorsáról döntő anyának.”

Rétvári Bence a válaszában úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb ajándék a mindennapnak értelmet adó gyermek. Az államtitkár hangsúlyozta: a 2010 előtti „demográfiai őszhöz” képest a mostani kormány olyan politikát folytat, amely más országoknak is megmutatja, hogy van értelme egy családbarát fordulatnak. – A termékenységi arányszám 1,25-ről 1,59-re emelkedett, ami plusz százötvenezer gyermek megszületését jelenti, ez a legnagyobb növekedés az Európai Unión belül. Az abortuszok száma a 2010-es negyvenezer fölötti számról huszonnégyezer alá csökkent. A családbarát fordulatnak köszönhetően a házasságkötések száma 35 ezerről 72 ezerre nőtt, a válások száma pedig 23 ezerről 14 900-ra csökkent. A 20 és 64 év közötti nők foglalkoztatottsága is rekordmértékben emelkedett – sorolta az eredményeket Rétvári Bence.