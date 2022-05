Miseborszállítmánnyal segíti Magyarország az ukrajnai hívő közösségeket

Miseborszállítmánnyal támogatja Magyarország az ukrajnai hívő közösségeket, ezt lengyel segítséggel juttatják el Ukrajnába. A szállítmányt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára indította útnak.

Soltész Miklós kiemelte: az ukrajnai háborúnak súlyos gazdasági következményei vannak, és az élelmiszer-, ruha- és gyógyszerszállítmányok mellett legalább ennyire fontos a hitélet gyakorlásához nélkülözhetetlen eszközökkel, így például miseborral támogatni az ukrajnai katolikus közösségeket. Beszámolt arról, hogy az Egri Főegyházmegye és a Veszprémi Főegyházmegye, valamint a Pannonhalmi Főapátság által felajánlott mintegy 500 liter, liturgikus célra használható, jó minőségű bort a Magyar Katolikus Karitász gyűjtötte össze, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szállítja Lengyelországba, ahonnan a lengyel karitász juttatja el Ukrajnába.Az államititkár kifejtette: „lengyel barátainkkal vitában állunk” ugyan, mert „mi továbbra sem vagyunk hajlandók” sem fegyvert, sem katonát küldeni Ukrajnába, de „minden együttműködésre készek vagyunk”, amellyel akár a Magyarországra menekült családoknak, akár a Kárpátalján vagy Belső-Ukrajnában maradt embereknek segítünk.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója arról beszélt, hogy a miseborszállítmány tárgyi segítségnyújtás, de a lélek épülését szolgálja, hiszen Ferenc pápát idézve „ha nem ünnepelhetnénk az eucharisztiát, elhalna keresztény életünk”. Elmondta: a Katolikus Karitász folyamatosan segíti a háború elől menekülőket a barabási segítségponton és a budapesti BOK csarnokban. Emellett hetente több teherautónyi élelmiszer-alapanyagot küldenek Kárpátaljára az ingyenkonyhák működtetéséhez. Hozzátette: a kárpátaljai szállítmányból az ottani karitász segítségével Ukrajna belső területére is jut tartós élelmiszer.

Rónayné Slaba Ewa lengyel nemzetiségi szószóló jelképesnek nevezte a közös lengyel-magyar segítségnyújtást, megjegyezve, a két nép a történelem során mindig össze tudott fogni, és most is ezt teszi, amikor a háborútól szenvedő embereknek segít.

A szállítmány a budapesti lengyel plébánia elől indult útnak.

Borítókép: Soltész Miklós (Fotó: Czeglédy Zsolt)