Ordenáré sértegetési lecke a baloldalon

Az újságíró árulkodó módon magát egy ellenzéki képviselő helyébe képzelve úgy fogalmaz:

„a választási vereség tanulságainak levonásába lassan beleőszülő ellenzéki képviselő most aztán vakargathatja a fejét, hogy miként is kéne neki minderre reagálnia. Nem egyszerű kérdés, lássuk be, hiszen annyi, de annyi szempontot kell mérlegelnie. Itt vannak például a választói csoportok.”

Ezután Tóth Ákos a következő szavakkal gyalázza a házelnököt:

„Vajon hogyan fogadnák, ha azt mondanák, hogy Kövér László egy igazi baromarcú, vagy ezzel esetleg már örök időkre megsértenék a Fideszre szavazó tömegeket. És persze nem lehet kizárólag a libsi urbánusoknak politizálni, szép cizellált szavakkal illetve Kövér Lászlót, például pernahajdernek vagy pedellusnak minősítve őt, hiszen ez nem elég kemény a vidékieknek, nem, a gané biztos jobb volna, az a legvidékibb vidéken is bejön, így biztosan meg lehet szólítani a falvakban élőket is. Kövér egy gané. Ízlelgessük. De nem finom. És mi van akkor, ha emiatt lemorzsolódnak a mieink?”

Ez már a sokadik eset, hogy egy balliberális sajtóorgánumban a kereszténységről, a jobboldalról és annak politikusairól gyalázkodó módon írnak vagy sértő módon jelenítik meg. Legutóbb a Népszava egyik karikatúrájában ábrázolták Orbán Viktor miniszterelnököt „randa fekélynek”.