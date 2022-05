Rick Santorum: Támadni kell Európáért

A korábbi szenátor, aki 2012-ben az elnöki székért indult örömét fejezte ki, hogy a CPAC előtt beszél, hozzátéve, először teszi ezt Magyarországon. Elmesélte, hogy feleségével két hétig hajóztak és lenyűgözte őket az, hogy minden városban van templom. Feltűnt neki, hogy sokkal több a történelmi templom, mint a vár, mert itt több pénzt költenek Isten tiszteletére, mint a király védelmére.

Méltatta Szent Istvánt, aki bevezette a kereszténységet, hogy gondoskodjon alattvalói lelki világáról és köteléket teremtett az emberek között, hogy tisztes életet élhessenek. Felhívta a figyelmet, a szekularizált állam szét akarja verni a családot, Istent helyettesíteni az én Istenével, ezért könnyebbé tették a válást, újradefiniálták a nemeket.

Megköszönte Magyarország vezetőinek, hogy emlékeztetik a kontinenst Istenre, a nemzetre, a családra.

Elmondta, a nyugati gazdasági fejlődés hanyatláshoz vezetett, az emberek saját morális szabályuk szerint élnek, a gyerekek születése betegség. Szerinte ennek az eredménye lesújtó, mert a születési arányok visszaestek, rekord szintre nőtt a droghasználat, a depresszió és az öngyilkosság.

Rámutatott, hogy vissza kell térni a hagyományos családhoz és a Biblia szerinti életvitelhez.

Ráknak nevezte azt, ami a világban történik. Úgy látta, ez Kelet-Európában kisebb mértékben öltött testet. Három alternatívát említett: alkalmazkodást a kelethez, behódolást a nyugatnak, vagy a saját úton való járást, amit Magyarország is választott. Felidézte, amikor családja társaságában 1999-ben először találkozott II. János Pál pápával, aki a szentmise után a gyermekei előtt megállt. Háromszor is rábökött a volt szenátor gyermekeire és azt mondta: fontos ember, majd a feleségére mutatott, aki a negyedik gyermeket várta és őt is fontos embernek nevezte. Szerinte a pápa felismerte, hogy az erős apák és erős anyák alakítják a gyerekek lelkét és így jön létre boldog és erős társadalom.

Visszautalt Orbán Viktor korábbi beszédében emlegetett 12 pontjára, amivel teljesen egyetért. Arra biztatott, hogy a spirituális és családi életet tegyük rendbe, imádkozzunk gyakran, csatlakozzunk egy egyházhoz, olvassunk könyveket. Hangsúlyozta, hogy tegyük az életet adót az életünk központjává, mert az élet rövid, a mindenség örök.

Úgy gondolta, minden feledésbe merül velünk kivéve együttműködést Istennel. Bátorított, hogy házasodjunk meg és legyenek gyerekeink, neki is hét van. Ezt nevezte a legnagyobb dolognak, amit életében tett. Arra szólított fel, hogy az első naptól harcoljunk gyermekeink lelkéért. Gratulált Magyarországnak, amiért kimondják az igazságot és Isten és a család mellett állnak, mert a sikeres nemzetek a patriotizmusra épülnek. Véleménye szerint elvesztettük a nyugati civilizáció alapértékeit és a nemzeti identitás nélküli társadalmaknak nincs esélyük. Nem tudunk sokáig túlélni, ha csak védekezünk, Támadásba kell lendülni Európa megmentése érdekében. Kijelentette, áldás, hogy a gyerekekért, a hazáért harcolunk, majd Isten áldását és sok sikert kívánt ehhez a harchoz.

Nigel Farage üzenete

Farage a támogatásáról biztosította a CPAC-ot és úgy látta, globális erővé kezd válni a konzervativizmus. Orbán Viktor győzelme fantasztikus különösen annak fényében, hogy mennyi erőforrást állítottak hadrendbe legyőzésére, nem spórolva a pénzzel. „Szép munka volt, CPAC, szép munka volt, Magyarország!” – mondta a brexit arca. Hozzátette, lehet, hogy más a nézetünk például Oroszországról, de az értékeink a keresztény kultúra szempontjából azonosak. Kijelentette, a CPAC vezeti az utat, járjunk rajta és érezzük magunkat jól.

Eduardo Bolsonaro, a brazil elnök fia rövid videón jelentkezett be, ahol arról beszélt, hogy a konzervatívoknak nincs annyi lehetőségük a médiában. Hangsúlyozta a tradíciók megőrzésének fontosságát ,és kijelentette, ha van lehetőségünk elmondani az igazságunkat, győzni fogunk. Bejelentkezését azzal zárta, hogy Isten áldását kérte a CPAC Hungaryre.

Borítókép: Rick Santorum a CPAC-en (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)