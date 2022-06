Alföldi örülhet: tízmilliókat kaphat a baloldaltól az Átrium

A május 26-i testületi ülésen fogadta el az I. kerület önkormányzata V. Naszályi Márta (Párbeszéd) polgármester azon előterjesztését, amely alapján együttműködési szerződést kötne az Átrium Színház alapítványával.

„A THEA Art Nonprofit Kft. célja, hogy a tanrendet kiegészítő előadásaikkal és a társadalmi érzékenyítő programjaikkal minél szélesebb rétegekhez jussanak el”

– olvasható az előterjesztésben.

– Május elején már tárgyalta volna a testület ezt az előterjesztést, a népjóléti, oktatási, kulturális és sportbizottság azonban előzetesen nem támogatta az elfogadását, emiatt a polgármester visszavonta, majd ugyanezt a napirendi pontot változatlanul behozta a május 26-i testületi ülésre, ahol a kerületi Momentum – megváltoztatva két héttel korábbi álláspontját – támogatta, és így tudott átmenni, egyetlen szavazat többséggel

– nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek az I. kerületi testület fideszes önkormányzati képviselője. Gulyás Gergely Kristóf elmondta: számukra már az is problémákat vet fel, hogy a kerületi középiskolásoknak és gimnazistáknak érzékenyítő programokat akarnak tartani az Alföldi Róbert nevével fémjelzett magánszínház szervezésében. Úgy tűnik, hogy a támogatás összege, illetve a tény, hogy az Átrium Színház nem is a Várnegyedben, hanem a II. kerületben található, már a V. Naszályi Mártát eddig támogató ellenzéki koalíció egyes tagjainak is sok volt.

Arra, hogy a kerületieknek ez konkrétan mennyibe kerülne, egyelőre csak az önkormányzat 2022-es költségvetésének tervezetéből tudunk következtetni. Ezt még decemberben tárgyaltuk, hatvanmillió forint szerepelt erre a célra, majd ez csökkent 35 millió forintra

– árulta el Gulyás Gergely Kristóf, aki mindezek alapján arra számít, hogy a konkrét összeg 35 és hatvanmillió forint között lesz, de szerinte külön kell majd döntenie róla a testületnek. Ebben az előterjesztésben még nem volt szó költségekről, de V. Naszályi Márta polgármester még így is csak amiatt tudta elfogadtatni, mert a Fidesz egyik önkormányzati képviselője betegség miatt nem tudott részt venni az ülésen. A fideszes politikus felidézte: már a decemberi tárgyaláskor jelezték a momentumos és a volt jobbikos önkormányzati képviselők, hogy ellenzik a tervet. Megemlítette, hogy a múlt évben négymillió forintot már adott az Átriumnak az önkormányzat, ez az összeg akkor két előadás előkészítésére volt nevesítve.