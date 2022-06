Ismét több mint kétharmad a Fidesznek

Harminckét helyen indult Fidesz–KDNP-s – vagy a pártszövetség által támogatott – jelölt a június 26-án, vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. Ebből 28 helyen győzött a jobboldal és csak négy helyen (Újpest, Kiskőrös, Békéscsaba, Nyírpilis) veszített. A fideszes jelöltek átlagosan 66,7 százalékot kaptak, a második helyezettek csak 28 százalékot – közölte az Alapjogokért központ Facbookon.

Mint írják, a kormánypártok jelöltjei még Budapesten is döntő győzelmet arattak, hiszen három kormánypárti és mindösszesen egy ellenzéki képviselő nyert. Nagy Gergő, a Fidesz–KDNP jelöltje az V. kerületben, illetve a szintén kormánypárti színekben induló Gondos Judit a VIII. kerületben, míg Ripka András a VII. kerületben nyert nagy magabiztossággal.

Egyedül a IV. kerületben tudott győzni az ellenzék, azonban a balliberális pártok által indított Vasvári László alig hét százalékkal kapott több szavazatot, mint Drabant Fruzsina, a Fidesz és az Újpestért Egyesület közös jelöltje.

Budapesten ezzel háromnegyedes Fidesz-győzelem valósult meg, miközben a választási részvétel két kerületben is 20 százalék alatt maradt.

Karácsony Gergely főpolgármester is kénytelen volt megállapítani, hogy az ellenzéki szavazók távolmaradásukkal büntették az ellenzéki pártokat azért a teljesítményért, amit április 3-a óta produkálnak.A baloldal még olyan városokban sem tudott eredményt felmutatni, mint Szeged, ahol a kormánypárti Ruzsa Roland 59 százalékkal nyert az Összefogás Szegedért jelöltjével, Komjáti Zoltán Gáborral szemben.

Az ellenzék jelenlegi állapotát jól tükrözi, hogy Keszthelyen még csak nem is indult ellenzéki jelölt a polgármesteri posztért. Ugyan önkormányzati képviselőjelöltet állított a baloldal, azonban a fideszes jelölt, Bánhegyi Renáta nagy fölénnyel nyert vele szemben. A most tartott időközi választások csak megerősítették az április harmadikai eredményeket, ezzel egyértelmű visszajelzést kaptak a baloldali ellenzéki pártok eddigi tevékenységükről.

Borítókép: Budapest Választás 2022 (Fotó: Bach Máté)